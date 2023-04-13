Про це повідомила поліція Києва.
До правоохоронців звернулися представники Міністерства культури із заявою щодо виявлення пошкоджень та руйнувань одного із корпусів. На цю мить поліцейські з’ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій.
Печерське управління поліції внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 298 ККУ (умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини чи їх частин).
У Мінкульті заявляли, що під час передачі майна від УПЦ МП було зафіксовано аварійне становище та ознаки руйнування в корпусі № 112 “Книжковий склад”. Його побудували у другій половині 19 століття та він вважається пам’яткою архітектури і містобудування місцевого значення.
“Книжковий склад” опечатано представниками Заповідника. Слідчі проводять всі необхідні процесуальні дії – від огляду приміщення до показів свідків.
- Служба безпеки України підтвердила інформацію про те, що митрополиту УПЦ МП, колишньому наставнику Києво-Печерської Лаври вручено повідомлення про підозру.
- 29 березня представники УПЦ МП мали звільнити територію Києво-Печерської Лаври, проте вони й досі перебувають у заповіднику. Священники, віряни та митрополит УПЦ МП Павло Лебідь заблокували входи, а також перешкодили роботі комісії Міністерства культури. Міністр культури Олександр Ткаченко заявив про “брутальну поведінку” представників МП.
- 29 березня закінчився термін договору оренди Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” з УПЦ Московського патріархату. Представників МП закликали перейти до ПЦУ, або ж залишити територію заповідника. Водночас митрополит Павло Лебідь не погодився з рішенням. Після попередніх вмовлянь він перейшов до погроз українському президенту, його родині та оточенню.
- 31 березня на території Києво-Печерської лаври виникла штовханина між представниками УПЦ МП та кількома молодиками, які підійшли до вірян Московського патріархату із гаслом “Геть русню з Лаври”.