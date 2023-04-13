За фактом руйнувань одного із корпусів на території Києво-Печерської лаври розпочато розслідування.

Про це повідомила поліція Києва.

До правоохоронців звернулися представники Міністерства культури із заявою щодо виявлення пошкоджень та руйнувань одного із корпусів. На цю мить поліцейські з’ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій.

Печерське управління поліції внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 298 ККУ (умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини чи їх частин).

У Мінкульті заявляли, що під час передачі майна від УПЦ МП було зафіксовано аварійне становище та ознаки руйнування в корпусі № 112 “Книжковий склад”. Його побудували у другій половині 19 століття та він вважається пам’яткою архітектури і містобудування місцевого значення.

“Книжковий склад” опечатано представниками Заповідника. Слідчі проводять всі необхідні процесуальні дії – від огляду приміщення до показів свідків.