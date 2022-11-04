Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у Facebook.

Під час розслідування виявилося, що місцева мешканка у Балаклії добровільно погодилася працювати на окупаційну адміністрацію. У травні вона обійняла посаду “начальниці” місцевого “відділу освіти”.

Колаборантка уклала псевдотрудовий договір з так званим головою тимчасової військово-цивільної адміністрації Балаклії. За даними слідчих, на цій “посаді” вона виконувала низку функцій:

  • здійснювала керівництво діяльністю “відділу”;
  • брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади;
  • видавала “накази” про прийняття працівників на роботу;
  • укладала “трудові договори” з працівниками;
  • організовувала та проводила колективні наради;
  • надавала вказівки працівникам навчальних закладів щодо виконання робіт;
  • складала табелі обліку робочого часу працівників “відділу”, навчальних закладів та відомості про нарахування заробітної плати в російських рублях.

Наразі їй загрожує до десяти років ув’язнення.