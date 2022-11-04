Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у Facebook.
Під час розслідування виявилося, що місцева мешканка у Балаклії добровільно погодилася працювати на окупаційну адміністрацію. У травні вона обійняла посаду “начальниці” місцевого “відділу освіти”.
Колаборантка уклала псевдотрудовий договір з так званим головою тимчасової військово-цивільної адміністрації Балаклії. За даними слідчих, на цій “посаді” вона виконувала низку функцій:
- здійснювала керівництво діяльністю “відділу”;
- брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади;
- видавала “накази” про прийняття працівників на роботу;
- укладала “трудові договори” з працівниками;
- організовувала та проводила колективні наради;
- надавала вказівки працівникам навчальних закладів щодо виконання робіт;
- складала табелі обліку робочого часу працівників “відділу”, навчальних закладів та відомості про нарахування заробітної плати в російських рублях.
Наразі їй загрожує до десяти років ув’язнення.
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