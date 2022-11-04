У Харківській області правоохоронці викрили жінку, яка добровільно стала так званою "головою відділу освіти" окупаційної адміністрації Балаклійської громади.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у Facebook.

Під час розслідування виявилося, що місцева мешканка у Балаклії добровільно погодилася працювати на окупаційну адміністрацію. У травні вона обійняла посаду “начальниці” місцевого “відділу освіти”.

Колаборантка уклала псевдотрудовий договір з так званим головою тимчасової військово-цивільної адміністрації Балаклії. За даними слідчих, на цій “посаді” вона виконувала низку функцій:

здійснювала керівництво діяльністю “відділу”;

брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади;

видавала “накази” про прийняття працівників на роботу;

укладала “трудові договори” з працівниками;

організовувала та проводила колективні наради;

надавала вказівки працівникам навчальних закладів щодо виконання робіт;

складала табелі обліку робочого часу працівників “відділу”, навчальних закладів та відомості про нарахування заробітної плати в російських рублях.

Наразі їй загрожує до десяти років ув’язнення.