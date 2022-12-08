Про це інформує The Guardian.
Лікарі та медсестри, які таємно лікували протестувальників, сказали, що помітили, що жінки часто приходили з ранами, відмінними від отриманих чоловіками, яким частіше стріляли в ноги, сідниці та спину.
Хоча відключення Інтернету приховувало більшу частину кривавого придушення протестів у Ірані, фотографії, надані медиками, показали нищівні рани по всьому тілу від пострілів дробовиками, якими сили безпеки стріляли в людей з близької відстані. За словами медиків, постріли в очі жінкам, чоловікам і дітям були особливо поширеними.
Одна лікарка із центральної провінції Ісфахан сказав, що вважає, що влада по-різному переслідує чоловіків і жінок, “оскільки вони хочуть знищити красу цих жінок”.
“Я лікував жінку років 20, якій два дроби поцілили в статеві органи. Десять інших дробин потрапили у внутрішню частину її стегна. Ці 10 кульок було легко видалено, але дві кульки були складним завданням, оскільки застрягли між її уретрою та вагінальним отвором”, – сказав лікарка. “Існував серйозний ризик вагінальної інфекції, тому я попросила її піти до гінеколога, якому довіряє. Вона сказала, що протестувала, коли група з приблизно 10 агентів безпеки оточила та вистрілила їй у геніталії та стегна”.
Травмована своїм досвідом лікарка, яка, як і всі медичні працівники, згадані в цій статті, говорила на умовах анонімності через побоювання помсти, сказала, що їй було важко впоратися зі стресом і болем, свідком якого вона стала – “Вона могла бути моєю донькою”.
Один лікар із Караджу, міста поблизу Тегерана, сказав, що силовики “стріляють в обличчя та інтимні частини тіла жінок, тому що вони мають комплекс неповноцінності. Вони хочуть позбутися своїх сексуальних комплексів, заподіявши цим молодим жінкам біль”.
Активісти стверджують, що таке жахливе гендерне насильство не є несподіванкою, враховуючи женоненависницьке правління аятол в Ірані, які прийшли до влади під час революції 1979 року та зберегли контроль за допомогою грубої сили, часто проти жінок.
І хоча Рада ООН з прав людини прийняла резолюцію про створення місії зі встановлення фактів для розслідування ймовірних порушень прав людини, слідчих навряд чи допустять до країни.
Частиною кампанії залякування Тегерана були погрози лікарям, які лікують поранених.
Зіткнувшись із такими небезпечними умовами, лікар із Мазандарана сказала, що вона видаляла гранули, іноді металеві, а іноді пластикові, з вимкненим світлом, щоб її не побачили. “Жінки настільки соромляться йти в лікарню, що багато хто лікується вдома, а це дуже небезпечно”, – сказала вона.
26 жовтня сотні медиків протестували біля медичної ради Ірану, і були розстріляні з дробової зброї силами безпеки. Хірург з Тегерана надав допомогу своїм колегам, які під час втечі отримали поранення в спину і ноги.
Постріли в очі
Тегеранський хірург сказав, що один випадок, який йому передали, — це 25-річний випадковий перехожий, якому вистрелили в обличчя 16 вересня, коли протести тільки почалися. “Дробини потрапили йому в очі, голову та обличчя… Він майже осліп на обидва ока, і він може сприймати лише світло та яскравість. Він не в хорошому стані”.
Це одне із сотень повідомлень про те, що протестувальники втратили зір після того, як у них стріляли з близької відстані.
Одним із випадків, який набув загальнонаціонального розголосу, був напад на студентку Газал Ранджкеш з портового міста Бандар-Аббас, якій стрельнули в праве око. Вона поділилася у своєму профілі в Instagram, що її підстрелили, коли вона поверталася з роботи.
“Останнє зображення, яке бачило моє праве око, — це посмішка людини, яка стріляла в мене”, — написала вона.
Понад 400 офтальмологів з Ірану підписали листа, в якому попереджають Махмуда Джаббарванда, генерального секретаря Іранського товариства офтальмології, про те, що, здається, було навмисним засліпленням протестувальників.
Один з офтальмологів, який підписав лист, сказав, що вони лікували чотирьох пацієнтів, які частково або повністю втратили зір, включаючи одного 20-річного чоловіка, у якого на рентгенівському знімку було виявлено 18 куль у голові та обличчі.
“Я почувався жахливо, я відчував такий гнів, і в мене були сльози на очах, дивлячись на їхній біль. Око є найбільш чутливою частиною людського тіла, і дуже боляче думати про цих поранених людей, які всі молоді і мають жити з цією інвалідністю та слабким зором до кінця свого життя… Я чув багато подібних випадків від своїх колег, а випадків пошкодження очей на останніх протестах набагато більше. Це понад 1000 випадків”.
Соран Мансурнія, курдський правозахисник, який входить до комітету лікарів і координує дії з цивільним населенням, щоб таємно доставляти ліки та лікувати поранених протестувальників, сказав: “Кількість поранених дуже велика. Щодня ми чуємо про смерть якогось з поранених, що не звернувся до лікарні через страх арешту”.
В Ірані тривають протести після смерті 22-річної Махси Аміні. Дівчину в Тегерані затримала поліція моралі за “невідповідний одяг” та відвезла до відділку. Перебуваючи під вартою, дівчина впала у кому і через декілька днів померла у лікарні. На протестах чимало іранських жінок відрізають своє волосся, що є ознакою гострої форми протесту.
Поки тривають протести, міжнародні лідери засуджують репресії проти мирних демонстрантів іранськими силами. У середу Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.
26 жовтня в Ірані відбулися загальнонаціональні протести, щоб відзначити 40 днів після смерті Аміні, важливий день жалоби в іранській та ісламській традиціях.
Державне інформаційне агентство ISNA заявило, що сили безпеки “не перешкоджали” протестувальникам відвідати могилу Аміні в Саккезі, а сутички відбулись після того, як вони покинули місце поховання.
Водночас в Ірані сили безпеки та Революційна гвардія захищають уряд від протестувальників, які вже місяць закликають до повалення режиму. Силовики захищають владу, яка тісно вплела сили безпеки в економіку та структуру держави, продовжуючи у такий спосіб своє панування.
- Таємні свідчення розкривають сексуальні напади на чоловіків і жінок-активістів, коли повстання під проводом жінок поширюється. Деякі з небагатьох, хто вирішив тікати з країни, приглушеними тонами розповідають, зокрема, про жінок-протестувальниць і про жахи, які вони пережили в сумнозвісних місцях ув’язнення Ірану.
- Іранські силовики вбили щонайменше 326 осіб після того, як два місяці тому спалахнули загальнонаціональні протести, стверджує норвезька неурядова організація з прав людини в Ірані (IHRNGO).
- Іранська школярка померла після побиття силами безпеки країни. Дівчинку побили за те, що у її шкільних підручниках не було зображень засновника Ісламської Республіки.
- На протестах чимало іранських жінок відрізають своє волосся, що є ознакою гострої форми протесту.
- Раніше 227 представників Ісламської ради звернулися до судової системи з проханням “рішуче впоратися з ініціаторами нещодавніх заворушень”.
- 13 листопада іранський протестувальник був засуджений до смертної кари за підпал урядової будівлі, що стало першим відомим застосуванням смертної кари владою, яка намагається придушити майже двомісячні антиурядові демонстрації.