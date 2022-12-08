Згідно з інтерв’ю з медиками по всій країні, іранські сили безпеки під час протестів проти режиму цілям жінкам в обличчя, груди та геніталії. Водночас чоловікам вони стріляють по кінцівках, сідницях і спині.

Про це інформує The Guardian.

Лікарі та медсестри, які таємно лікували протестувальників, сказали, що помітили, що жінки часто приходили з ранами, відмінними від отриманих чоловіками, яким частіше стріляли в ноги, сідниці та спину.

Хоча відключення Інтернету приховувало більшу частину кривавого придушення протестів у Ірані, фотографії, надані медиками, показали нищівні рани по всьому тілу від пострілів дробовиками, якими сили безпеки стріляли в людей з близької відстані. За словами медиків, постріли в очі жінкам, чоловікам і дітям були особливо поширеними.

Одна лікарка із центральної провінції Ісфахан сказав, що вважає, що влада по-різному переслідує чоловіків і жінок, “оскільки вони хочуть знищити красу цих жінок”.

“Я лікував жінку років 20, якій два дроби поцілили в статеві органи. Десять інших дробин потрапили у внутрішню частину її стегна. Ці 10 кульок було легко видалено, але дві кульки були складним завданням, оскільки застрягли між її уретрою та вагінальним отвором”, – сказав лікарка. “Існував серйозний ризик вагінальної інфекції, тому я попросила її піти до гінеколога, якому довіряє. Вона сказала, що протестувала, коли група з приблизно 10 агентів безпеки оточила та вистрілила їй у геніталії та стегна”.

Травмована своїм досвідом лікарка, яка, як і всі медичні працівники, згадані в цій статті, говорила на умовах анонімності через побоювання помсти, сказала, що їй було важко впоратися зі стресом і болем, свідком якого вона стала – “Вона могла бути моєю донькою”.

Один лікар із Караджу, міста поблизу Тегерана, сказав, що силовики “стріляють в обличчя та інтимні частини тіла жінок, тому що вони мають комплекс неповноцінності. Вони хочуть позбутися своїх сексуальних комплексів, заподіявши цим молодим жінкам біль”.

Активісти стверджують, що таке жахливе гендерне насильство не є несподіванкою, враховуючи женоненависницьке правління аятол в Ірані, які прийшли до влади під час революції 1979 року та зберегли контроль за допомогою грубої сили, часто проти жінок.

І хоча Рада ООН з прав людини прийняла резолюцію про створення місії зі встановлення фактів для розслідування ймовірних порушень прав людини, слідчих навряд чи допустять до країни.

Частиною кампанії залякування Тегерана були погрози лікарям, які лікують поранених.

Зіткнувшись із такими небезпечними умовами, лікар із Мазандарана сказала, що вона видаляла гранули, іноді металеві, а іноді пластикові, з вимкненим світлом, щоб її не побачили. “Жінки настільки соромляться йти в лікарню, що багато хто лікується вдома, а це дуже небезпечно”, – сказала вона.

26 жовтня сотні медиків протестували біля медичної ради Ірану, і були розстріляні з дробової зброї силами безпеки. Хірург з Тегерана надав допомогу своїм колегам, які під час втечі отримали поранення в спину і ноги.