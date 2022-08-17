Про це повідомила пресслужба прокуратури області.
За даними слідства, 23 березня 2022 року під час окупації російськими військовими міста Тростянець Сумської області росіянин віддав наказ про здійснення прицільних пострілів по будівлі лікарні командир танка 6-ї танкової роти 12-го гвардійського танкового полку “Шепетівський” 4-ї гвардійської танкової дивізії “Кантимирівська”.
На виконання злочинного наказу екіпажем танка здійснено щонайменше три постріли з танкової гармати, унаслідок чого пошкоджено будівлю стаціонарного корпусу лікарні, у якій на час обстрілів перебували хворі та персонал лікарні.
Наразі вирішується питання щодо проведення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного.
- Правоохоронці нейтралізували російських диверсантів і передали ЗСУ понад 700 координат для вогневого ураження окупантів на східному фронті.
- Правоохоронці припинили діяльність російської агентурної мережі, яка збирала розвідувальні дані про дислокацію та переміщення українських військових на сході України.
- Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо колишнього співробітника, який на початку антитерористичної операції на сході України приєднався до незаконних збройних формувань так званої “ДНР”, зокрема до угруповання “Восток”.