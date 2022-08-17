За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури військовослужбовцю РФ заочно повідомлено про підозру за фактами порушення законів та звичаїв війни. Зловмисник віддав наказ про здійснення прицільних пострілів по будівлі лікарні.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, 23 березня 2022 року під час окупації російськими військовими міста Тростянець Сумської області росіянин віддав наказ про здійснення прицільних пострілів по будівлі лікарні командир танка 6-ї танкової роти 12-го гвардійського танкового полку “Шепетівський” 4-ї гвардійської танкової дивізії “Кантимирівська”.

На виконання злочинного наказу екіпажем танка здійснено щонайменше три постріли з танкової гармати, унаслідок чого пошкоджено будівлю стаціонарного корпусу лікарні, у якій на час обстрілів перебували хворі та персонал лікарні.

Наразі вирішується питання щодо проведення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного.