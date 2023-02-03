Контррозвідка Служби безпеки України викрила групу агентів ФСБ РФ, яка розвідувала позиції ЗСУ і готувала теракти у Дніпропетровській області.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Відтак, зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах сходу України.

Насамперед вони намагались виявити розташування законспірованих баз Сил спеціальних операцій ЗСУ, а також локації інженерних укріплень й навчальних центрів українських військ.

Для цього ворожі поплічники постійно намагались розширювати власну мережу інформаторів, зокрема й серед українських військових та правоохоронців.

Крім того, у разі наближення окупаційних угруповань до Дніпропетровщини агенти ФСБ мали забезпечити їм підтримку у вигляді вчинення диверсій і терактів на території регіону.

За даними слідства, агентурну групу очолював колишній працівник місцевого підрозділу розформованої “міліції”, якого російська спецслужба завербувала задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ. У поле зору ФСБ потрапив через свої прокремлівські погляди.

Зловмисник фактично перебував у статусі ворожого резидента й отримав завдання сформувати власну агентурну мережу для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Для цього до своєї групи він залучив ще двох місцевих жителів – колишніх українських військовослужбовців.

Після 24 лютого 2022 року ворог активізував діяльність своєї резидентури для збору розвідувальної інформації. Передачу даних здійснювали через заздалегідь відпрацьовані канали закритого електронного зв’язку у вигляді текстових повідомлень та графічних зображень.

У разі захоплення регіону російські загарбники обіцяли своїм поплічникам керівні посади в місцевих окупаційних адміністраціях.

Під час обшуків за місцями їхнього проживання правоохоронці виявили: вогнепальну зброю з глушниками; бойові гранати; набої різного калібру та засоби зв’язку для конспіративної комунікації з представниками ФСБ РФ.

За даними СБУ, фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зараз триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників російської агентурної мережі.