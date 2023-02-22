Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора з посиланням на слова її очільника Андрія Костіна.
Загалом під час окупації військові РФ скоїли в Бучанському районі понад 9 000 воєнних злочинів. Там загинуло понад 1 700 цивільних осіб, із них близько 700 – у самій Бучі.
Наразі ідентифіковано 91 військового РФ, причетних до цих злочинів. Також триває робота щодо притягнення до відповідальності причетних.
Після деокупації міста виявлено масові поховання з понівеченими тілами чоловіків, жінок, дітей.
“Тортури, вбивства, сексуальне насильство. Це і є справжнє обличчя “русского міра” та режиму РФ, який засновано на повній зневазі принципів прав людини та гуманітарного права”, – сказав Андрій Костін.
- У місті Буча в Київській області, яке постраждало від російської окупації на початку повномасштабної війни, почали ховати загиблих цивільних у безіменні могили.
- Правоохоронці провели обшуки у мародерів, які грабували ломбарди у Бучі під час активних бойових дій.
- Посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер звернув увагу на деталі звіту щодо широкомасштабної війни Росії проти України. Також він вказав на докази, які показують, що російські війська здійснювали цілеспрямовані організовані вбивства та зґвалтування мирних жителів у Бучі.
- Журналісти інформаційної агенції Associated Press разом з аналітиками опублікували матеріали розслідування про те, як російські військові на початку березня масово вбивали цивільних у Бучі.