Українські правоохоронці встановили особи 91 російського військового, які причетні до злочинів в Бучі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора з посиланням на слова її очільника Андрія Костіна.

Загалом під час окупації військові РФ скоїли в Бучанському районі понад 9 000 воєнних злочинів. Там загинуло понад 1 700 цивільних осіб, із них близько 700 – у самій Бучі.

Наразі ідентифіковано 91 військового РФ, причетних до цих злочинів. Також триває робота щодо притягнення до відповідальності причетних.

Після деокупації міста виявлено масові поховання з понівеченими тілами чоловіків, жінок, дітей.

“Тортури, вбивства, сексуальне насильство. Це і є справжнє обличчя “русского міра” та режиму РФ, який засновано на повній зневазі принципів прав людини та гуманітарного права”, – сказав Андрій Костін.