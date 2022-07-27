Співробітники контррозвідки СБУ та детективи НАБУ затримали керівника особистої охорони депутата-втікача, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Затриманого підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів. У нього вилучено декілька ручних осколкових гранат, а також патрони до нарізної вогнепальної зброї.

За даними Служби безпеки України, фігурант був наближеним до чинного депутата-втікача, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби. Зокрема, цей депутат курував створенням низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

У керівника особистої охорони правоохоронці виявили та вилучили матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність з боку чинного нардепа проти України, його сталі зв’язки з представниками держави-агресора та колаборантами.

Що ж до керівника особистої охорони народного депутата, то боєприпаси у нього вилучили. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За описом СБУ можна зрозуміти, що мова йшла про керівника особоситої охорони саме нардепа Андрія Деркача.

Нагадаємо, що нещодавно Служба безпеки України викрила агентурну мережу Головного розвідувального управління Генштабу РФ (ГРУ), яка повинна була допомагати російським армійцям окупувати Україну. Одним з учасників агентурної мережі виявився народний депутат України Андрій Деркач. За даними слідства, Деркач курував створення низки приватних охоронних фірм в різних українських областях, щоб надалі використати ці структури для швидкого захоплення Української держави.

Народний депутат Деркач уже не вперше потрапляє в епіцентр політичних скандалів. Найгучнішим з них став скандал з “плівками Деркача” – нібито матеріалами прослуховування розмов Петра Порошенка та Джо Байдена, які Деркач разом з нардепом від “Слуги народу” Дубінським опублікував в травні 2020 року. У США цю публікацію розцінили як спробу втрутитись у президентські вибори, які мали там відбутись.

11 січня 2021 року США оголосили про запровадження індивідуальних санкцій щодо ряду колишніх та нинішніх українських посадовців, бізнесменів та компаній, пов’язаних з Андрієм Деркачем — народним депутатом, якого США прямо назвали російським агентом. Санкції передбачали арешт активів та майна, що перебувають під юрисдикцією США, ускладнення стосунків з банками та втрату можливості вести бізнес з резидентами США або особами, які провадять діяльність під юрисдикцією США.

Пізніше, у березні 2021 року, розвідка США оприлюднила звіт про те, що діяльність нардепа Андрія Деркача щодо спроб вплинути на перебіг президентських виборів у США 2020 року міг контролювати особисто Путін. У звіті окремо зазначалось, що Деркач “має зв’язки із російськими офіційними особами, як і з російськими спецслужбами”.