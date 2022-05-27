Колишньому правоохоронцю з Луганська повідомили про підозру у державній зраді.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

У дописі ДБР зазначається, що колишній правоохоронець з Луганська обіймає посаду “генерального прокурора” у так званій ЛНР та санкціонує злочинні рішення щодо українських громадян.

Як встановило слідство, підозрюваний добровільно погодився обійняти вищезазначену посаду. З початку повномасштабної військової агресії РФ він підтримує дії проти України. Підозрюваний, зокрема, проводить публічні брифінги та нагородження працівників “прокуратури” тимчасово окупованих територій Луганщини.

Колишнього правоохоронця підозрюють у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років, а також заборони обіймати певні посади та займатися певною діяльністю впродовж 15 років.