Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
У дописі ДБР зазначається, що колишній правоохоронець з Луганська обіймає посаду “генерального прокурора” у так званій ЛНР та санкціонує злочинні рішення щодо українських громадян.
Як встановило слідство, підозрюваний добровільно погодився обійняти вищезазначену посаду. З початку повномасштабної військової агресії РФ він підтримує дії проти України. Підозрюваний, зокрема, проводить публічні брифінги та нагородження працівників “прокуратури” тимчасово окупованих територій Луганщини.
Колишнього правоохоронця підозрюють у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.
Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років, а також заборони обіймати певні посади та займатися певною діяльністю впродовж 15 років.
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