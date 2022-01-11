Доплати отримають не лише поліціянти, а й рятувальники, прикордонники, нацгвардійці та працівники міграційної служби. На ці потреби буде виділено 2,8 млрд грн.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

За його словами, протягом останніх двох років у держбюджеті не закладалися кошти на підвищення зарплат правоохоронцям. Доплати відбувались “точково”.

“У законі про держбюджет на це передбачено додаткових 2,8 млрд грн. Лише на зарплати Нацполіції додатково виділено 1 млрд грн”, – повідомив міністр.

Він додав, що президент доручив уряду збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% уже з 1 лютого.

“Підкреслю, що – не тільки поліціянтів, а й рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби”, – додав Денис Монастирський.

За його словами, кошти для такого підвищення заробітних плат вдалось отримати завдяки спецоперації “Акциз”.

“Її за моїм дорученням розпочато проти нелегальної реалізації підакцизних товарів з 1 листопада минулого року. Це, за інформацією ДПС, тільки за два останні місяці 2021 року забезпечило надходження додаткових 2,3 млрд грн”, – зазначив міністр.

Очільник МВС повідомив, що з лютого в Україні буде також відновлено право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло.

“Співробітники МВС матимуть гідну винагороду за свою результативну роботу. Далі буде”, – повідомив Денис Монастирський.