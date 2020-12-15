Верховна Рада України пішла на перерву до 16:00 заради доопрацювання держбюджету на 2021 рік. Протягом цього часу народні депутати повинні привести документ у відповідність з ухваленими сьогодні змінами до Бюджетного кодексу.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, сьогодні був ухвалений проєкт закону 4100-д про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Під час розгляду документа в нього було внесено низку правок. У результаті виникла необхідність узгодити проєкт державного бюджету-2021 з Бюджетним кодексом і внесеними до нього змінами.

Для цього спікер ВР Дмитро Разумков оголошував перерву на 15 хвилин, яка значно затягнулася.

Приблизно о 14:30 Разумков поставив на голосування пропозицію оголосити перерву до 16:00, яку підтримали 293 нардепа.

“Питання, які вимагають доопрацювання в зв’язку з рішеннями, ухваленими під час розгляду проєкту 4100-д – їх трохи більше. Плюс є неузгодженості, які теж потрібно врахувати. Надійшла пропозиція від представників депутатських фракцій і груп, як я розумію – практично всіх – оголосити перерву до 16:00”, – зазначив спікер ВР перед голосуванням.

“Під час голосування Бюджетного кодексу №4100-д було проголосовано низку правок по місцевим акцизам. Вийшла невелика правова колізія. Також ці правки вплинули на баланс усього бюджету 2021 року. На ті ж субвенції областям. У ці хвилини засідає бюджетний комітет і намагається знайти вихід, як тепер збалансувати бюджет. Також, мабуть, доведеться ще раз повернутися до голосування за Бюджетний кодекс”, – роз’яснив ситуацію в своєму Telegram-каналі заступник голови фракції “Голосу” Ярослав Железняк.

У свою чергу нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко поінформував, що Рада проголосувала дві взаємовиключні правки до Бюджетного кодексу. Одна (№419) передбачає збереження 13,44% акцизу на паливо на 1 рік (як тимчасовий захід), а друга (№147) – на постійній основі.

“Рада проголосувала дві взаємовиключні правки до Бюджетного кодексу. Одна правка передбачає збереження 13,44% акцизу на паливо в загальних фондах бюджетів місцевого самоврядування на 1 рік, як тимчасовий захід, а друга – на постійній основі. При цьому друга правка не забирає це з доходів держбюджету”, – зазначив Гончаренко.