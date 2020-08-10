Covid-19 Україна

оновлено 10.08.2020 о 12:02

Всього:

80949(+0)

Хворіють:

35080(+0)

Вилікувались:

43972(+0)

Померло:

1897(+0)

13:09 Правозахисники заявили про загибель однієї людини в ході протестів в Мінську: в МВС заперечують
12:38 Вибори в Білорусі: у штабі Тихановської не визнали офіційні підсумки голосування
12:03 Путін та Сі Цзіньпін привітали Лукашенка з перемогою на виборах
11:31 У Києві за добу підтвердили 66 нових випадків коронавірусу
11:19 У Чернівецькій області знову фіксують спалах COVID-19
09:33 Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 20 млн осіб
09:02 Через політику Трампа і податки рекордна кількість людей відмовляється від громадянства США
08:03 Сьогодні в західних і центральних областях очікуються дощі
01:28 Протести в Білорусі: Тихановська звернулася із закликом до силовиків
00:52 «Слуга народу» Шевченко привітав Лукашенка з перемогою на виборах
00:37 Кордони міліції, сутички і затримання: як в Мінську проходять протести

09 серпня

23:54 Протести в Білорусі: міліція перейшла на сторону людей в двох містах
23:17 У Німеччині дозволять об'єднатися парам, яких розлучив коронавірус
23:16 У Мінську заблокували частину станцій метро
22:52 У Білорусі оновили дані ЦВК: за Лукашенка 81%
22:37 У Білорусі перестали працювати сайти великих ЗМІ
21:24 Зйомки серіалу «Друзі» відклали на «невизначений час»
20:51 У Twitter розглядають можливість покупки TikTok
20:24 У порт Южний зайшло грецьке судно: у половини екіпажу виявили COVID-19
19:59 Засновник гурту «Гриби» Юрій Бардаш вдруге одружився: фото
19:55 До послаблення карантину не готові Київ і ще 8 областей
19:39 Актор Джуд Лоу вшосте став батьком
18:55 Лукашенко: Молодь – в поле на трудове перевиховання!

Правозахисники заявили про загибель однієї людини в ході протестів в Мінську: в МВС заперечують

Правозахисники заявили, що в Білорусі помер один з учасників акції протесту, якого збив автозак. У Міністерстві внутрішніх справ країни цю інформацію спростовують.

Понеділок, 10 серпня 2020, 13:09

Про це повідомляє “Радыё Свабода“.

Так, представник правозахисного центру “Весна” Валентин Стефанович зазначив, що чоловік помер від черепно-мозкової травми. Сталося це в результаті наїзду на протестуючих спецтехніки.

Але прессекретар МВС Ольга Чамаданова, коли її попросили підтвердити або спростувати загибель людини під час акцій протесту в ніч на 10 серпня в Мінську, сказала:

“У нас немає жертв”.

Зазначимо, що у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.

Нагадаємо, у Білорусі вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, пройшли масові протести, в результаті яких були затримані щонайменше 120 осіб. ЗМІ також повідомляють про 10 поранених.

Теги: , Білорусь, загиблий, МВС, правозахисник, протести в Білорусі

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись