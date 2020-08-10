Правозахисники заявили про загибель однієї людини в ході протестів в Мінську: в МВС заперечують

Про це повідомляє “Радыё Свабода“.
Так, представник правозахисного центру “Весна” Валентин Стефанович зазначив, що чоловік помер від черепно-мозкової травми. Сталося це в результаті наїзду на протестуючих спецтехніки.
Але прессекретар МВС Ольга Чамаданова, коли її попросили підтвердити або спростувати загибель людини під час акцій протесту в ніч на 10 серпня в Мінську, сказала:
“У нас немає жертв”.
Другой ракурс. Автозак сбил человека pic.twitter.com/6h76Q6kd83
— Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 9, 2020
Зазначимо, що у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
Нагадаємо, у Білорусі вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, пройшли масові протести, в результаті яких були затримані щонайменше 120 осіб. ЗМІ також повідомляють про 10 поранених.
- Автозак білоруських силовиків протаранив натовп протестувальників у Мінську.
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував протести в Білорусі та закликав відмовитися від вуличного насильства.