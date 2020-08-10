Правозахисники заявили про загибель однієї людини в ході протестів в Мінську: в МВС заперечують

Правозахисники заявили, що в Білорусі помер один з учасників акції протесту, якого збив автозак. У Міністерстві внутрішніх справ країни цю інформацію спростовують.

Про це повідомляє “Радыё Свабода“.

Так, представник правозахисного центру “Весна” Валентин Стефанович зазначив, що чоловік помер від черепно-мозкової травми. Сталося це в результаті наїзду на протестуючих спецтехніки.

Але прессекретар МВС Ольга Чамаданова, коли її попросили підтвердити або спростувати загибель людини під час акцій протесту в ніч на 10 серпня в Мінську, сказала:

“У нас немає жертв”.

Другой ракурс. Автозак сбил человека pic.twitter.com/6h76Q6kd83 — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 9, 2020

Зазначимо, що у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.