Представники правозахисних організацій, звернулися до Верховної Ради України з проханням невідкладно розпочати процес підготовки відкритого та незалежного конкурсу на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з дотриманням міжнародно визнаних стандартів прозорості.

Про це повідомляє Центр прав людини ZMINA.

31 травня Верховна Рада України оголосила недовіру Уповноваженій з прав людини Людмилі Денісовій і звільнила її. Внаслідок цього вже більше як тиждень в країні паралізована функція парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини.

Наразі країна перебуває в умовах воєнного стану, а тому діяльність цієї інституції надзвичайно важлива для українського народу. Адже проблема дотримання прав людини в Україні стала критичною, а поінформованість світової спільноти впливає на підтримку України й впровадження санкцій проти РФ.

До того ж Закон “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” не містить норм, які можуть дозволити функціонувати Офісу Уповноваженого у разі звільнення самого Уповноваженого і непризначення його наступника.

Зараз у публічному інформаційному просторі немає жодної інформації щодо початку процесу відбору кандидатів на посаду нового омбудсмана та проведення консультацій з представниками правозахисної спільноти України.

“Ми наполягаємо на тому, що гарантувати незалежність кандидатів на зайняття цієї посади та їх відповідність професійним й етичним вимогам можна лише через проведення відкритого конкурсу із залученням представників суспільства до процесу відбору кандидатів у повній відповідності до Паризьких принципів ООН”, – йдеться у повідомленні.

В Україні запроваджено воєнний стан, тому держава має якомога швидше покращити незалежний інститут омбудсмана згідно з міжнародними стандартами. Адже це є одним із ключових механізмів захисту прав людини.