Німецька правозахисна організація Pro Asyl та громадська організація Connection eV виступили 29 вересня зі спільним зверненням до влади ФРН, в якому закликали створити "безпечні шляхи в'їзду в країну" для осіб, що шукають захисту, особливо для дезертирів та тих, хто ухиляється від служби в РФ, Білорусії та Україні.

Про це повідомляє DW.

Як пояснив виконавчий директор Connection eV Руді Фрідріх, втішно, що федеральний уряд обіцяє захист, але за цими словами повинні слідувати дії. Якщо “взагалі немає шансів потрапити до Німеччини, як це відбувається зараз, то такі обіцянки захисту — це окозамилювання”. За його словами, досі з боку німецької влади не було обіцяно жодного захисту для переважної більшості тих, хто відмовляється служити в армії.

“Кордони Європи закриті, біженців відправляють назад — чи то росіяни, котрі втікають від призову, правозахисники з Афганістану, опозиційні турки або претенденти на притулок з Сирії”, – констатував виконавчий директор PRO ASYL Гюнтер Буркхардт. Він наполягає, що уряд Німеччини має розширити видачу гуманітарних віз.

У зв’язку з нинішнім потоком біженців з РФ та РБ Pro Asyl та Connection eV висунули кілька конкретних вимог, зокрема:

Російські громадяни повинні отримати можливість подавати заяви на прийом до Європейського Союзу і в інших країнах, тобто за межами РФ. Необхідно небюрократично захистити їх від депортації з іншої країни назад до РФ.

Кордони мають бути відкриті, біженці повинні мати змогу дістатись країн, які можуть надати їм безпечне перебування. Правозахисники нагадують, що нинішні правила видачі віз не дозволяють багатьом біженцям потрапити до безпечних країн.

Країни ЄС повинні не тільки розробити критерії для надання притулку або іншого статусу перебування дезертирам, але й знайти рішення для багатьох тих, що нині ухиляється від мобілізації, оскільки у разі насильницького повернення до РФ вони підлягають призову на війну.

ЄС повинен прийняти програму прийому противників режиму, що втекли з РФ, щоб вони отримали можливість навчатися та працевлаштовуватись.

У спільній заяві наголошується, що українцям, які відмовляються служити, загрожує ув’язнення, і вони також заслуговують на підтримку ЄС і мають отримати шанс на захист тут.