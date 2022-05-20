На тлі російсько-української війни в Україні діє заборона на виїзд з України чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак правозахисники вважають це порушеннями людської свободи та вимагають скасування цього правила.

Відповідна петиція опублікована на офіційному інтернет-представництві президента України.

“Спочатку, всупереч нормам міжнародних конвенцій, поза межами законів України, введено заборону на виїзд з країни майже всім дорослим чоловікам. Тепер розглядається кримінальне покарання за виїзд з країни під час війни аж десятьма роками ув’язнення”, — йдеться у повідомленні.

За словами правозахисників, ці ініціативи не мають нічого спільного із правопорядком, а лише породжують корупцію і беззаконня. У петиції наголошується, що людина, яка примусом стала бійцем, не буде ефективною у захисті України.

“Не потрібні Україні, країні вільних свідомих людей, методи тоталітарних деспотій. Вільні люди України здатні на основі вільного волевиявлення захистити свою вільну Батьківщину. Треба вірити у Народ України, а не ламати його через коліно”, — написано у тексті петиції.

На думку автора, мета видачі повісток біля торговельних центрів, поки добровольці чекають свого часу — бажання отримати хабар.

Ми спостерігаємо як чоловіки на дорогих автівках-іномарках, попри будь-які заборони, вільно виїжджають із країни. Оскільки будь-яка безглузда заборона породжує корупційні схеми. І влада сьогодні сама їх створює для таких “мажорів”. Знов таки, виключно задля хабарів”, — наголосив автор.

Також у заяві зауважили, що не кожен повинен сидіти із рушницею в окопі, багато хто ефективніші в інших сферах. Зокрема, у бізнесі, податками якого наповнюється бюджет країни у стані війни. Багато чоловіків, які є єдиними годувальниками своїх родин, не можуть наразі виїхати на роботу за межі України. Відповідно, їх родини залишатимуться без грошей, а в Україну не поступатиме валюта.

Правозахисники закликають президента України:

– скасувати заборону виїзду з території України чоловіків віком від 18 до 60 років і повернути вільний перетин кордону громадянами України;

– переглянути порядок призову під час мобілізації, запровадивши пріоритет призову добровольців;

– посилити відповідальність співробітників військкоматів та прикордонних пропускних пунктів за корупційні правопорушення.

Автором петиції є Олександр Ігорович Гуміров, голова громадської організації “Справа принципу” та правозахисник. Дата оприлюднення: 18 травня 2022.

На момент публікації новини петиція зібрала 9 582 голосів із 25 000 необхідних. Для отримання зазначеної кількості є 90 днів.