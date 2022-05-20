Відповідна петиція опублікована на офіційному інтернет-представництві президента України.
“Спочатку, всупереч нормам міжнародних конвенцій, поза межами законів України, введено заборону на виїзд з країни майже всім дорослим чоловікам. Тепер розглядається кримінальне покарання за виїзд з країни під час війни аж десятьма роками ув’язнення”, — йдеться у повідомленні.
За словами правозахисників, ці ініціативи не мають нічого спільного із правопорядком, а лише породжують корупцію і беззаконня. У петиції наголошується, що людина, яка примусом стала бійцем, не буде ефективною у захисті України.
“Не потрібні Україні, країні вільних свідомих людей, методи тоталітарних деспотій. Вільні люди України здатні на основі вільного волевиявлення захистити свою вільну Батьківщину. Треба вірити у Народ України, а не ламати його через коліно”, — написано у тексті петиції.
На думку автора, мета видачі повісток біля торговельних центрів, поки добровольці чекають свого часу — бажання отримати хабар.
Ми спостерігаємо як чоловіки на дорогих автівках-іномарках, попри будь-які заборони, вільно виїжджають із країни. Оскільки будь-яка безглузда заборона породжує корупційні схеми. І влада сьогодні сама їх створює для таких “мажорів”. Знов таки, виключно задля хабарів”, — наголосив автор.
Також у заяві зауважили, що не кожен повинен сидіти із рушницею в окопі, багато хто ефективніші в інших сферах. Зокрема, у бізнесі, податками якого наповнюється бюджет країни у стані війни. Багато чоловіків, які є єдиними годувальниками своїх родин, не можуть наразі виїхати на роботу за межі України. Відповідно, їх родини залишатимуться без грошей, а в Україну не поступатиме валюта.
Правозахисники закликають президента України:
– скасувати заборону виїзду з території України чоловіків віком від 18 до 60 років і повернути вільний перетин кордону громадянами України;
– переглянути порядок призову під час мобілізації, запровадивши пріоритет призову добровольців;
– посилити відповідальність співробітників військкоматів та прикордонних пропускних пунктів за корупційні правопорушення.
Автором петиції є Олександр Ігорович Гуміров, голова громадської організації “Справа принципу” та правозахисник. Дата оприлюднення: 18 травня 2022.
На момент публікації новини петиція зібрала 9 582 голосів із 25 000 необхідних. Для отримання зазначеної кількості є 90 днів.
- Нагадаємо, що на період дії правового режиму воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється. Однак, деякі чоловіки таки можуть виїхати – #Букви зібрали перелік необхідних документів.
- Детальніше, хто ще з чоловіків може виїхати за межі України на період воєнного стану, читайте в #Буквах.
- Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Днілов повідомив, що чоловіків призовного віку, котрі незаконно виїхали за межі України під час загальної мобілізації, ймовірно будуть затримувати на кордоні, коли вони повернуться до України.