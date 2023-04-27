Про це повідомив керівник проєктів Центру прав людини Zmina Олег Гнатюк під час пресконференції, посилаючись на дослідження щодо випадків застосування тортур проти цивільного населення у Київській, Харківській та Херсонській областях.

Так, правозахисники почали документували випадки тортур з початку повномасштабного вторгнення до березня 2023 року.

Протягом цього часу вони опитали 45 осіб Київщини, Харківщини та Херсонщини. З них 28 людей є постраждалими, а 17 — свідками. Свідками була представники місцевого самоврядування,  лікарі, які надавали допомогу і родичі постраждалих.

Також було задокументовано 300 випадків тортур з відкритих джерел відповідно до протоколу Берклі.

Усі 345 випадків передали до спільної електронної бази воєнних злочинів “IDoc”, до якої мають доступ як українські слідчі й міжнародні.

Зараз правозахисники готують звернення, які потім передадуть у міжнародні органи, зокрема до Міжнародного кримінального суду.