Про це повідомив керівник проєктів Центру прав людини Zmina Олег Гнатюк під час пресконференції, посилаючись на дослідження щодо випадків застосування тортур проти цивільного населення у Київській, Харківській та Херсонській областях.
Так, правозахисники почали документували випадки тортур від початку повномасштабного вторгнення до березня 2023 року.
Протягом цього часу вони опитали 45 осіб Київщини, Харківщини та Херсонщини. З них 28 людей є постраждалими, а 17 – свідками. Свідками були представники місцевого самоврядування, лікарі, які надавали допомогу, і родичі постраждалих.
Ще 300 випадків тортур задокументовано з відкритих джерел відповідно до протоколу Берклі.
Усі 345 випадків передали до спільної електронної бази воєнних злочинів “IDoc”, до якої мають доступ як українські слідчі, так і міжнародні.
Зараз правозахисники готують звернення, які потім передадуть у міжнародні органи, зокрема до Міжнародного кримінального суду.
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