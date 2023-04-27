Українські правозахисники зареєстрували 345 випадків тортур, до яких вдавалися окупанти проти цивільного населення.

Про це повідомив керівник проєктів Центру прав людини Zmina Олег Гнатюк під час пресконференції, посилаючись на дослідження щодо випадків застосування тортур проти цивільного населення у Київській, Харківській та Херсонській областях.

Так, правозахисники почали документували випадки тортур від початку повномасштабного вторгнення до березня 2023 року.

Протягом цього часу вони опитали 45 осіб Київщини, Харківщини та Херсонщини. З них 28 людей є постраждалими, а 17 – свідками. Свідками були представники місцевого самоврядування, лікарі, які надавали допомогу, і родичі постраждалих.

Ще 300 випадків тортур задокументовано з відкритих джерел відповідно до протоколу Берклі.

Усі 345 випадків передали до спільної електронної бази воєнних злочинів “IDoc”, до якої мають доступ як українські слідчі, так і міжнародні.

Зараз правозахисники готують звернення, які потім передадуть у міжнародні органи, зокрема до Міжнародного кримінального суду.