Про це сказано в заяві організації.
У повідомленні сказано, що стан здоров’я Ассанжа у в’язниці значно погіршився. Його звільнення правозахисники вимагають “з гуманітарних міркувань”.
Також правозахисники звернулися до влади США з проханням зняти з Ассанжа звинувачення в шпигунстві, оскільки його можлива екстрадиція створює “небезпечний прецедент”.
В кінці листопада повідомлялося, що здоров’я Ассанжа під загрозою, оскільки він потребує термінової медичної і психологічної допомоги. Медики з восьми країн заявляли про те, що журналіста необхідно перевести в університетську клініку, оскільки є побоювання з приводу того, що в тюрмі Ассанж може померти.
48-річний Ассанж був заарештований 11 квітня цього року. Поліцейські були запрошені до посольства Еквадору після того, як країна відмовила засновнику WikiLeaks у притулку. Президент Еквадору Ленін Морено позбавив Ассанжа еквадорського громадянства, звинувативши його і співробітників WikiLeaks у спробах дестабілізувати уряд.
Лондонський суд засудив засновника WikiLeaks до 50 тижнів ув’язнення за порушення умов звільнення під заставу. Зараз він знаходиться у в’язниці Бельмарш у Лондоні.
У червні 2019 року Швеція оголосила, що не буде домагатися екстрадиції Ассанжа.
Тим часом США мають намір домогтися його екстрадиції. Американська влада звинувачує Ассанжа у змові з метою комп’ютерного злому, незаконному отриманні і публікації секретних даних військового і дипломатичного характеру на сайті WikiLeaks.
У США йому може загрожувати тюремний термін до п’яти років.
- У червні міністр внутрішніх справ Великобританії Саджид Джавід повідомив, що підписав запит на екстрадицію Джуліана Ассанжа до США, де йому пред’явлені звинувачення в комп’ютерному зломі.
- Британський суд призначив слухання у справі про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США на 25 лютого 2020 року.
- У Міністерстві закордонних справ Великобританії заявили, що не видадуть Джуліана Ассанжа в країну, де є смертна кара.