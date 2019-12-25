Правозахисна організація "Репортери без кордонів" закликала звільнити з британської в'язниці засновника WikiLeaks Джулліана Ассанжа у зв'язку зі станом здоров'я.

Про це сказано в заяві організації.

У повідомленні сказано, що стан здоров’я Ассанжа у в’язниці значно погіршився. Його звільнення правозахисники вимагають “з гуманітарних міркувань”.

Також правозахисники звернулися до влади США з проханням зняти з Ассанжа звинувачення в шпигунстві, оскільки його можлива екстрадиція створює “небезпечний прецедент”.

В кінці листопада повідомлялося, що здоров’я Ассанжа під загрозою, оскільки він потребує термінової медичної і психологічної допомоги. Медики з восьми країн заявляли про те, що журналіста необхідно перевести в університетську клініку, оскільки є побоювання з приводу того, що в тюрмі Ассанж може померти.

48-річний Ассанж був заарештований 11 квітня цього року. Поліцейські були запрошені до посольства Еквадору після того, як країна відмовила засновнику WikiLeaks у притулку. Президент Еквадору Ленін Морено позбавив Ассанжа еквадорського громадянства, звинувативши його і співробітників WikiLeaks у спробах дестабілізувати уряд.

Лондонський суд засудив засновника WikiLeaks до 50 тижнів ув’язнення за порушення умов звільнення під заставу. Зараз він знаходиться у в’язниці Бельмарш у Лондоні.

У червні 2019 року Швеція оголосила, що не буде домагатися екстрадиції Ассанжа.

Тим часом США мають намір домогтися його екстрадиції. Американська влада звинувачує Ассанжа у змові з метою комп’ютерного злому, незаконному отриманні і публікації секретних даних військового і дипломатичного характеру на сайті WikiLeaks.

У США йому може загрожувати тюремний термін до п’яти років.