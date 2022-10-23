Про це пише Reuters.
Логар набирає 33,91% голосів. Друге місце за безпартійною кандидаткою, адвокаткою Наташею Пірц-Мусар із 26,88% голосами, на третьому місці – депутат Європарламенту, кандидат від партії “Соціальні демократи” та руху “Свобода” Мілан Брглез, він набирає 15,46% голосів.
Хоча ця роль здебільшого церемоніальна, президент є головнокомандуючим Збройними силами, а також призначає кількох вищих посадових осіб, зокрема голову центрального банку. Більшість із цих кандидатур також мають бути затверджені парламентом.
Оскільки жоден із кандидатів не набирає більш ніж половини голосів, 13 листопада відбудеться другий тур. Новообраний глава держави має вступити на посаду 23 грудня, коли закінчиться п’ятирічний мандат нинішнього президента Словенії Борута Пахора.
“Хоча роль президента в Словенії є здебільшого церемоніальною, результати виборів показують підтримку виборцями ліберальних проєвропейських політичних сил у порівнянні з популістськими євроскептичними партіями”, — заявили в консалтинговій компанії Teneo перед виборами.
- Україна отримала від Словенії 35 броньованих піхотних машин-амфібій.
- У березні прем’єр-міністр Словенії Янез Янша заявив, що підтримує відправку в Україну систем протиповітряної оборони С-300.
- Словенія стала першою посткомуністичною державою, яка легалізувала одностатеві шлюби та усиновлення такими сім’ями дітей. За поправку проголосували 48 депутатів, 29 — проти та один утримався.