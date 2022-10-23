Згідно з попередніми результатами часткового підрахунку голосів, колишній міністр закордонних справ правого спрямування Анже Логар набрав більшість голосів у першому турі президентських виборів у Словенії 23 жовтня.

Про це пише Reuters.

Логар набирає 33,91% голосів. Друге місце за безпартійною кандидаткою, адвокаткою Наташею Пірц-Мусар із 26,88% голосами, на третьому місці – депутат Європарламенту, кандидат від партії “Соціальні демократи” та руху “Свобода” Мілан Брглез, він набирає 15,46% голосів.

Хоча ця роль здебільшого церемоніальна, президент є головнокомандуючим Збройними силами, а також призначає кількох вищих посадових осіб, зокрема голову центрального банку. Більшість із цих кандидатур також мають бути затверджені парламентом.

Оскільки жоден із кандидатів не набирає більш ніж половини голосів, 13 листопада відбудеться другий тур. Новообраний глава держави має вступити на посаду 23 грудня, коли закінчиться п’ятирічний мандат нинішнього президента Словенії Борута Пахора.