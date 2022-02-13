13 лютого активісти "Правого Сектору" провели відкритий вишкіл для усіх бажаючих у Гідропарку на Долобецькому острові у Києві. Цивільне населення отримало базовий інструктаж щодо поводження зі зброєю та правил поведінки під час можливого нового нападу Російської Федерації. Початок тренувань анонсували на 12.00.

#Букви зібрали світлини та відео заходу.

“Цієї неділі з 12:00 до 16:00 члени НВР “Правий сектор” проведуть відкритий вишкіл для усіх охочих”, – йшлося у повідомленні до події.

Головна мета — бути у змозі захистити себе та свою державу від ворогів у будь-який час.

До участі допускали тверезих осіб зі знанням української мови та залізною дисципліною. Охочим необхідно було обрати для себе зручний одяг та чітко дотримуватись вказівок інструкторів.

Програма вишколу, який проводили професійні інструктори та ветерани з бойовим досвідом, була насиченою. Учасники вишколу гартували навички з декількох дисциплін: фізична підготовка, тактична медицина, безпечне поводження зі зброєю та безпечна поведінка при виявленні вибухівки.

Вікових обмежень для учасників організатори не встановлювали.