У Державній службі з надзвичайних ситуацій пояснили як безпечно користуватися генераторами.

Відповідну інструкцію оприлюднили у пресслужбі ДСНС у Facebook.

Коли електроенергії немає, рятівною соломинкою може стати генератор, водночас у ДСНС закликали обов’язково дотримуватись правил пожежної безпеки, щоб генератор не наробив біди.

Довідка:

Генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі. Під час роботи він виділяє чадний газ, який є небезпечним для життя і взагалі не має потрапляти до приміщення.

Встановлюйте генератор так, щоби відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) була не менше за 6 метрів. Це важливо, тому що під час роботи він сильно нагрівається й предмети поблизу можуть спалахнути.

Заправляйте генератор на відкритому повітрі й тримайте паливо якомога далі (знову-таки через ризик пожежі).

У пресслужбі зауважили, що саме через порушення правил експлуатації генератора на днях загинув житель села Бобриця, що на Київщині. Сім’я використовувала генератор для освітлення оселі, він знаходився прямо в приміщенні. У результаті отруєння загинув голова родини, його дружину медики госпіталізували.

Зауважимо, через те, що українська енергосистема зазнає нових атак, уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій. Зокрема активізується імпорт енергогенеруючих засобів.

З настанням зими та через ракетні обстріли критичної інфраструктури України в оселях українців стає прохолодніше. Тому у Міністерстві охорони здоров’я надали декілька порад щодо того, як зігрітися та обігріти оселі.