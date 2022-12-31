Відповідні рекомендації опублікувала пресслужба ДСНС у Facebook. 

Головні правила безпеки використання гірлянди:

  • Використовуйте тільки сертифіковані справні прилади.
  • Перед тим як купувати гірлянди, перевірте якість блока живлення, батарейок, з’єднання блока з дротами та інших елементів.
  • Перевірте цілісність та ізоляцію дротів гірлянди.
  • Увімкніть у магазині гірлянду, щоб переконатися у справності всіх ліхтариків.
  • Перевірте, щоб після 1–2 хвилин гірлянда не виділяла різкий горілий/хімічний запах і не нагрівалася.
  • Удома дайте гірлянді час зігрітися після морозу, а потім вмикайте.
  • Намагайтеся не підпускати до ввімкненої гірлянди маленьких дітей і тварин.
  • Якщо ви помітили якусь несправність гірлянди (миготіння лампочок, іскріння, сильне нагрівання проводу), вимкніть її та не користуйтеся.
  • Не лагодьте й не з’єднуйте розірвану гірлянду самостійно, якщо ви не електрик.

Інфографіка: ДСНС