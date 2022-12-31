Відповідні рекомендації опублікувала пресслужба ДСНС у Facebook.
Головні правила безпеки використання гірлянди:
- Використовуйте тільки сертифіковані справні прилади.
- Перед тим як купувати гірлянди, перевірте якість блока живлення, батарейок, з’єднання блока з дротами та інших елементів.
- Перевірте цілісність та ізоляцію дротів гірлянди.
- Увімкніть у магазині гірлянду, щоб переконатися у справності всіх ліхтариків.
- Перевірте, щоб після 1–2 хвилин гірлянда не виділяла різкий горілий/хімічний запах і не нагрівалася.
- Удома дайте гірлянді час зігрітися після морозу, а потім вмикайте.
- Намагайтеся не підпускати до ввімкненої гірлянди маленьких дітей і тварин.
- Якщо ви помітили якусь несправність гірлянди (миготіння лампочок, іскріння, сильне нагрівання проводу), вимкніть її та не користуйтеся.
- Не лагодьте й не з’єднуйте розірвану гірлянду самостійно, якщо ви не електрик.
- У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України розповіли, як викликати “швидку” під час блекауту.
- Українські банки працюватимуть з “банкоматним роумінгом”. У такий спосіб, українці зможуть зняти таку ж кількість готівки в іншому банку, як й у своєму.
- Попри морок війни, на центральних площах, в окопах на передовій чи у своїх домівках українці зберігають віру у диво та прикрашають ялинки або сосни до свят. Штучні та живі, з цукерками на гілках, яскравими іграшками, гірляндами чи прикрасами у патріотичному стилі. Різноманіття ялинок вражає. Та чи замислювалися ви, звідки до нас прийшла ця традиція? Напередодні Нового року пропонуємо пригадати, як ялинка стала звичним явищем для українців.