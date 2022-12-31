У такий спосіб, українці зможуть зняти таку ж кількість готівки в іншому банку, як й у своєму.

Попри морок війни, на центральних площах, в окопах на передовій чи у своїх домівках українці зберігають віру у диво та прикрашають ялинки або сосни до свят. Штучні та живі, з цукерками на гілках, яскравими іграшками, гірляндами чи прикрасами у патріотичному стилі.

Різноманіття ялинок вражає. Та чи замислювалися ви, звідки до нас прийшла ця традиція? Напередодні Нового року пропонуємо пригадати, як ялинка стала звичним явищем для українців.