Для всіх, хто подорожує до США, правила в'їзду стануть суворішими – тестування на коронавірус буде більш детальним, Адміністрація Байдена також розглядає такі заходи, як 7-денний самокарантин і повторне тестування через кілька днів після прибуття.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

За словами трьох федеральних чиновників охорони здоров’я, адміністрація Байдена готує суворіші вимоги до тестування для всіх мандрівників, які в’їжджають до Сполучених Штатів, включаючи американців, які повертаються, щоб стримати поширення потенційно небезпечного варіанту Omicron.

В межах розширеної стратегії зимової covid Байден, як очікується, оголосить в четвер, американські чиновники вимагають для в’їзду в країну проводити тестування за один день до польотів, незалежно від статусу вакцинації або країни відправлення.

Співробітники адміністрації також розглядають вимогу, щоб усі мандрівники проходили повторне обстеження протягом трьох-п’яти днів після прибуття.

Крім того, вони обговорюють суперечливу пропозицію вимагати від усіх мандрівників, включаючи громадян США, самоізоляцію протягом семи днів, навіть якщо результати їх тестів негативні. При порушенні цих вимог накладатимуться жорсткі штрафи.