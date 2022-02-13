Правильно харчуватися важливо для довшого і здоровішого життя, щоб організм почувався краще. Є кілька порад, як додати у життя збалансований раціон, щоб не відмовлятися від улюблених страв і не виснажувати себе дієтами.

Про це пише американське видання CNN.

Слідкуйте, чим харчуєтеся

Дієтологиня Кетлін Зелман вважає, що треба записувати, що споживає людина за день. На її думку, час і місце впливають на харчові звички. Якщо приділити увагу цьому фактору та скласти план, то можна покращити баланс свого раціону.

Вона наголосила, що не треба бути ідеальними та радикально підходити до цього питання, натомість краще поліпшувати раціон маленькими кроками. Наприклад, замінити звичні перекуси у фастфуді на заздалегідь підготовлені перекуси.

Планувати, що і де їсти

Доктор Том Ріфаї, який веде курс безперервної освіти з питань харчування та метаболічного синдрому в Гарвардській медичній школі, запропонував змінити середовище для харчування. Наприклад, планувати заздалегідь обід чи сніданок, а не купувати щось на ходу. Тоді можна буде поїсти, наприклад, вдома чи в кафе, а не по дорозі на роботу чи навчання. Також треба не забувати про здорові обіди та закуски, а не споживати здебільшого снеки чи солодкі батончики.

Не починати день з солодкого

Провідна дієтологиня із Diet ID Діна Аронсон, пропонує починати день не одразу з солодкого. За її словами, цукор у крові тримається на рівні, а енергія та креативність залишаються високими. Краще розпочинати день з клітковини, білка, жирів та вітамінів. Хоча починати сніданок з круасанами із джемом приємно, проте для організму в цьому мало користі. Як результат людина відчуває спочатку приплив сил, який швидко зникає, оскільки лише цукру не вистачить на продуктивний день.

“Переосмислення сніданку — це потужний підхід до зміни звичок, оскільки більшість людей їсть щодня”, — сказала вона. — Якщо цукор не стає правилом, люди навчаються його любити, і це стає звичкою”.

Іноді уникати м’яса

Організму важливо, щоб людина дотримувалася балансу при харчуванні. Білки безумовно корисні та важливі, проте клітковина, що міститься в рослинах, теж потрібна. Експерти радять хоча б раз на день їсти рослинну або зернову їжу.

Салат з додаванням сочевиці, цільного зерна або квасолі допоможе повільно підвищувати рівень цукру в крові. Тим самим організм протягом певного часу буде отримувати енергію для мозку, яка необхідна, щоб пережити післяобідній спад. Якщо такі елементи буде отримувати організм протягом дня, то вночі можна буде уникнути переїдання.

Не відмовляйтеся від улюблених страв

Безумовно для якісного та здорового функціонування організму необхідно їсти овочі та фрукти, зменшуючи фастфуд і солодке. Але, якщо насильно змушувати себе їсти тільки їх, відмовляючись від улюблених страв, то користі буде замало. Зокрема така харчова поведінка може призвести до зривів, коли людина втомиться їсти варену курку й почне переїдати шкідливу їжу. Дієтологиня Діна Аронсон помітила, що для утримання звички правильного харчування треба себе балувати й не відмовлятися від смаколиків.

Експертка навела приклад із тим, що прийом їжі можна перетворити на нагороду, якщо правильно до нього підійти. Наприклад, якщо людина полюбляє шашлик, то разом із ним можна скуштувати капусту, огірки чи помідори. У такому випадку організм отримає і жири, і білки, і клітковину, а сама людина залишиться задоволеною від страви. Іншими словами, аби відчувати моральну насолоду від їжі та фактичну для організму треба балансувати між улюбленими стравами та здоровими продуктами.

Якщо потрохи починати вводити в раціон корисні продукти, то згодом це стане звичкою. Сама по собі їжа не гарантує довге життя, тому краще поєднувати правильне харчування із фізичними вправами. Ними можуть бути навіть прогулянки на природі чи зарядка зранку або перед сном. Іншими факторами для довгого життя можуть бути контроль над стресовими ситуаціями, восьмигодинний сон і соціальне життя, як розмови з близькими чи улюбленими.