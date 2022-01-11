Верховний суд у Празі зменшив строк покарання 27-річному Лукашу Новачеку на 14 років. Чеха визнали винним у підтримці злочинних угрупувань на сході України у 2015 році.

Про це повідомляє чеське видання Ceske Noviny.

Слідство встановило, що у липні 2015 року Лукаш Новачек прибув до Ростова на Дону і звідки вирушив до непідконтрольної частини Донбасу. Обвинувачення стосувалися того, що він сприяв діяльності “ДНР” та “ЛНР”, а саме брав участь в розвідувальних операціях та патрулюванні.

Чоловік подав апеляцію, тому справу передали на розгляд Верховного суду. У ньому він розповів, що приїхав, аби “побудувати нове життя з українкою Наталею”. За його словами, вони познайомилися в інтернеті й нові знайомі одразу запропонували йому роботу на місцевих бойовиків.

Виявилося, що він дійсно певний час був у казармах скоординованих Росією терористів. Він заявив, що був лише робітником на кухні та проводив допоміжні роботи. На фотографії зі зброєю в руках та військовій формі в соціальних мережах він відповів, що не хотів виглядати “як простак, що приїхав на схід України чистити картоплю”.

Також чоловік, який отримав позивний “Лівша”, давав інтерв’ю пропагандистам проросійських формувань. Протягом судового процесу він зізнався, що за винагороду вирішив дати коментарі, хоча сценарій був заздалегідь прописаний.

“Журналісти надиктували нам, що ми маємо казати, вони також наполягали на тому, аби інтерв’ю давали саме іноземці”, – сказав Новачек у свій захист.

У результаті апеляція не скасувала покарання, а зменшила його. Тепер Лукаш Новачек позбавлений волі строком на шість років.