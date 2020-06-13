Російський актор Михайло Єфремов записав відеозвернення з вибаченнями через чотири дні після смертельної ДТП, яка сталася за його участю у Москві.

Відеозвернення опублікувала “Медуза”.

У своєму зверненні Єфремов попросив вибачення у сім’ї Сергія Захарова, кур’єра інтернет-магазину “Делікатеска”, який загинув в аварії, і пообіцяв допомогти “всіма засобами, якщо приймуть”.

Також актор назвав неприпустимим те, що сів п’яним за кермо, і пообіцяв не “відмазуватися” за допомогою знайомих.

“Та й як тут відмажешся, коли всі все бачили. Та й я бачив, коли проспався і відійшов від шоку. Слава богу, мама моя не побачила. Це не кіно. Назад уже нічого не перемотати. Кінець. Немає вже більше ніякого Єфремова. Зрадив я всіх. Вибачте будь ласка. Більше сказати нічого”, – сказав Єфремов.