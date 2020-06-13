Відеозвернення опублікувала “Медуза”.
У своєму зверненні Єфремов попросив вибачення у сім’ї Сергія Захарова, кур’єра інтернет-магазину “Делікатеска”, який загинув в аварії, і пообіцяв допомогти “всіма засобами, якщо приймуть”.
Також актор назвав неприпустимим те, що сів п’яним за кермо, і пообіцяв не “відмазуватися” за допомогою знайомих.
“Та й як тут відмажешся, коли всі все бачили. Та й я бачив, коли проспався і відійшов від шоку. Слава богу, мама моя не побачила. Це не кіно. Назад уже нічого не перемотати. Кінець. Немає вже більше ніякого Єфремова. Зрадив я всіх. Вибачте будь ласка. Більше сказати нічого”, – сказав Єфремов.
- 8 червня ввечері в Москві на Смоленській площі сталася ДТП за участю Михайла Єфремова. Актор за кермом автомобіля Jeep Grand Cherokee на швидкості виїхав на зустрічну смугу, зіткнувся з автофургоном Lada і пошкодив ще кілька машин. За словами очевидців, актор знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Потім Єфремов і сам підтвердив це.
- В поліції Москви заявляли, що щодо водія іномарки порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 264 КК РФ (порушення правил дорожнього руху з заподіянням тяжкої шкоди здоров’ю). Але потім обвинувачення змінили на більш серйозне – на п. А ч. 4 цієї статті (порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння зі смертю людини). Акторові загрожує до 12 років позбавлення волі.