Перемогу Зеленського на виборах забезпечив не тільки телевізор зі своїми “Слугою” та “Кварталом”, а і вірусна робота в соцмережах.

#Букви проаналізували сторінки, які “топили” за президента + трошки скористалися ситуацією, щоб було веселіше (інакше не працюємо).



Для початку давайте подивимось на асортимент. Фанових сторінок так багато, що вони навіть у 3 такі колажі не втиснуться (уявіть, що сталося з “рекомендованим” людини, яка це скрінила).



Тепер перейдемо до контенту, який продовжують заливати адміни сторінок. Але обережно: після перегляду постів може з’явитися враження, що ви потрапили в секту. Секту “любителів Вовочки”.

Публікують, до речі, й матеріали, які не можна знайти в офіційних акаунтах президента:

Ми, звичайно, нічого не маємо проти, але є в цих сторінках щось гомоеротичне:

Мотивація у стилі Джейсона Стейтема також присутня:

Публікації фотографій президента з бородатих часів? Запросто:

Та і без арту від вірних фанатів ніяк:

Коментарі, як ви вже зрозуміли, стандартні. Ні, то не боти, а живі люди — ми перевіряли:

А зараз вишенька на торті. Майже на кожній більш менш активній сторінці поплічників президента продають рекламу, адже одна любов до пана Володимира прогодувати не може:

То ми й написали, а що робити. Виявилось, що адміни готові ставити все, чого душа замовника побажає, тільки от платити, у більшості випадків, потрібно російськими рублями або ж гривнями, але на російську картку:

А ще нам розповіли про історію цих фансторінок, виявилось, що це просто мамкині бізнесмени, які на хвилі хайпу вирішили заробити грошенят. Але, на жаль, після виборів справи йдуть не дуже, тому акаунти вже продають:



Російський бізнес #Букви вирішили не підтримувати і знайшли сторінку, адмін якої торгував рекламою в гривнях, які очікував на картку Привату. Вжууух, копійчина залетіла і фотокартка Петра Олексійовича красується в топі Зе-сторінки:

У підписників трошки підгоріло, але, як то кажуть: “нічого особистого, тільки бізнес”: