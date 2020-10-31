Ініціатива президента Володимира Зеленського розпустити Конституційний суд за рішенням парламенту не відповідає вимогам Конституції, але є оптимальною.

Таку думку в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна” висловив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, ситуація, яка склалася, є конституційною кризою, з якої можна вийти в три етапи.

Одним з етапів виходу, який реалізував уряд, є рішення про відновлення роботи реєстру електронних декларацій та доступу до нього (зокрема, для проведення Нацагентством з запобігання корупції перевірок).

“Другий етап стосується того, що певний функціонал НАЗК все ще потребує подальшого відновлення. Це контроль за деклараціями, за майновим станом. Це те, що повинно було б здійснювати НАЗК, в тому числі, щодо суддів. Це, однозачно, вимагатиме прийняття закону”, — сказав він, додавши, що в парламент подано кілька версій законопроєктів, всі з них вирішують проблемне питання.

Третій етап, за його словами, спрямований на відновлення довіри до суддів КСУ.

Законодавча ініціатива президент України Володимира Зеленського, який вніс до Верховної Ради законопроєкт, що передбачає припинення повноваження всіх суддів Конституційного суду, за словами Малюськи, є оптимальним рішенням проблеми.

“Таке рішення, хоча і не буде базуватися на вимогах Конституції, буде найоптимальнішим”, — вважає міністр. https://www.youtube.com/watch?v=-TCR0cyXS4c

Рішення КСУ щодо НАЗК та неправдивого декларування

27 жовтня Велика палата Конституційного суду на закритому засіданні ухвалила рішення у справі щодо можливої невідповідності Конституції України окремих положень законів України “Про запобігання корупції“, “Про прокуратуру“, “Про Національне антикорупційне бюро України“, “Про Державне бюро розслідувань“, “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів“, Кримінального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України.

Своїм рішенням суд скасував відповідальність за неправдиве декларування та обмежив повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

Розгляд справи відбувся за ініціативи 47 народних депутатів, переважно представників політсил “За майбутнє” та “Опозиційна платформа — За життя”.

29 жовтня президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони. Перед засіданням він звернувся до правоохоронців

На засіданні Зеленський дав доручення невідкладно зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, у якому передбачається відновлення доброчесності судочинства у Конституційному Суді.

28 жовтня на виконання рішення КСУ НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Проте після засідання РНБО Кабінет міністрів зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників.

У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.