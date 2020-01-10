Версія про те, що літак Boeing-737 української авіакомпанії МАУ збила над територією Ірану ракета, не виключається, але поки не підтверджена.

Таку заяву зробив у Facebook президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні комісія з розслідування причин катастрофи літака компанії “Міжнародні авіалінії України” продовжує роботу. Українські фахівці залучені до цього процесу. Ми очікуємо, що їм буде надана вся інформація та всі доступи, які є необхідними для проведення об’єктивного розслідування. Ми тримаємо постійний зв’язок з нашими представниками. Версія про влучання ракети в літак не виключається, але станом на сьогодні не є підтвердженою”, – наголосив Зеленський.

У зв’язку з цим він закликав США, Канаду і Великобританію надати всі дані і докази, що стосуються катастрофи.

“Враховуючи останні заяви лідерів держав у ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів – передусім уряди США, Канади та Великої Британії – надати дані та докази, які стосуються катастрофи, у розпорядження комісії з розслідування причин”, – зазначив глава держави.

Зеленський уточнив, що сьогодні проведе розмову про хід розслідування з державним секретарем США Майком Помпео.

“Наша мета – встановити беззаперечну істину. Ми вважаємо це обов’язком всієї міжнародної спільноти перед сім’ями загиблих та пам’яттю жертв катастрофи. Цінність людського життя вища за будь-які політичні мотиви”, – підсумував він.

Варто зазначити, що користувачі Мережі в коментарях до посту Зеленського відзначають, що заяви Дональда Трампа, Джастіна Трюдо і Бориса Джонсона з приводу авіакатастрофи виглядали більш переконливими. Також у Зеленського поцікавилися, чи повернувся вже глава СБУ Іван Баканов з відпочинку у Франції і де сам глава держави перебував протягом доби після трагедії з літаком.

Крім того, користувачі в коментарях провели аналогії зі справою про вбивство журналіста Павла Шеремета, в рамках якої докази не піддавалися сумнівам з боку Банкової.

Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.