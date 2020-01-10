Таку заяву зробив у Facebook президент України Володимир Зеленський.
“Сьогодні комісія з розслідування причин катастрофи літака компанії “Міжнародні авіалінії України” продовжує роботу. Українські фахівці залучені до цього процесу. Ми очікуємо, що їм буде надана вся інформація та всі доступи, які є необхідними для проведення об’єктивного розслідування. Ми тримаємо постійний зв’язок з нашими представниками. Версія про влучання ракети в літак не виключається, але станом на сьогодні не є підтвердженою”, – наголосив Зеленський.
У зв’язку з цим він закликав США, Канаду і Великобританію надати всі дані і докази, що стосуються катастрофи.
“Враховуючи останні заяви лідерів держав у ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів – передусім уряди США, Канади та Великої Британії – надати дані та докази, які стосуються катастрофи, у розпорядження комісії з розслідування причин”, – зазначив глава держави.
Зеленський уточнив, що сьогодні проведе розмову про хід розслідування з державним секретарем США Майком Помпео.
“Наша мета – встановити беззаперечну істину. Ми вважаємо це обов’язком всієї міжнародної спільноти перед сім’ями загиблих та пам’яттю жертв катастрофи. Цінність людського життя вища за будь-які політичні мотиви”, – підсумував він.
Варто зазначити, що користувачі Мережі в коментарях до посту Зеленського відзначають, що заяви Дональда Трампа, Джастіна Трюдо і Бориса Джонсона з приводу авіакатастрофи виглядали більш переконливими. Також у Зеленського поцікавилися, чи повернувся вже глава СБУ Іван Баканов з відпочинку у Франції і де сам глава держави перебував протягом доби після трагедії з літаком.
Крім того, користувачі в коментарях провели аналогії зі справою про вбивство журналіста Павла Шеремета, в рамках якої докази не піддавалися сумнівам з боку Банкової.
Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.
- Американський телеканал CNN повідомив, що літак Boeing 737-800 могли збити двома ракетами класу “земля-повітря” російського виробництва.
- Президент США Дональд Трамп також натякнув, що у нього є підозри того, що літак МАУ в Ірані розбився не через технічні неполадки.
- Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що український Boeing міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою “земля-повітря”. Аналогічну інформацію повідомив і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.