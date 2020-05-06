Підприємців пустили на мітинг до Кабміну: фото та відео

Учасникам акції протесту, малим та середнім підприємцям, дозволили прийти до будівлі Кабінету Міністрів і провести запланований мітинг.

Про це розповідають #Букви.

Сьогодні зранку поліція Києва заблокувала рух учасників мітингу “Карантин вбиває”, який був запланований на 11:00 біля будівлі Кабінету Міністрів. Протестуючі планували організованими автоколонами приїхати в урядовий портал, але правоохоронці обмежили рух транспорту вулицею Грушевського.

Підприємці на знак протесту заблокували рух на дорогах біля стадіону “Динамо”, чим викликали обурення у киян, які їхали на роботу.

Але після 12:00 до Кабміну пропустили основний автомобіль акції протесту, а потім за ним рушили і мітингувальники-підприємці.

На акцію під будівлю Уряду прийшло до сотні підприємців. Вони тримають в руках національні прапори, прапори своїх міст, а також банери із закликами припинити “утиск бізнесу”.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви