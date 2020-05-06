Підприємців пустили на мітинг до Кабміну: фото та відео

Про це розповідають #Букви.
Сьогодні зранку поліція Києва заблокувала рух учасників мітингу “Карантин вбиває”, який був запланований на 11:00 біля будівлі Кабінету Міністрів. Протестуючі планували організованими автоколонами приїхати в урядовий портал, але правоохоронці обмежили рух транспорту вулицею Грушевського.
Підприємці на знак протесту заблокували рух на дорогах біля стадіону “Динамо”, чим викликали обурення у киян, які їхали на роботу.
Але після 12:00 до Кабміну пропустили основний автомобіль акції протесту, а потім за ним рушили і мітингувальники-підприємці.
Поліція пропустила підприємців до Кабміну
Поліція пропустила підприємців до Кабміну
Полиция ограничила движение в центре Киева из-за запланированного митинга под Кабмином
Опубліковано Букви Середа, 6 травня 2020 р.
На акцію під будівлю Уряду прийшло до сотні підприємців. Вони тримають в руках національні прапори, прапори своїх міст, а також банери із закликами припинити “утиск бізнесу”.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
- У центрі Києва з самого ранку підприємці перекрили вулицю Грушевського, вимагаючи від влади дозволити їм відновити свою діяльність.
- 29 квітня під будівлею Кабінету Міністрів, де проходитла акція протесту підприємців, сталася сутичка з правоохоронцями. Поліції довелося застосувати сльозогінний газ.
- У Львові представники малого бізнесу провели акцію протесту проти карантину.