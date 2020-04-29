Сьогодні вранці під будівлею Кабінету Міністрів України проходить акція протесту представників малого та середнього бізнесу з вимогою послабити карантинні обмеження.

Про це повідомляє агентство “Укрінформ”.

Під будівлею Кабміну зібралися не менше кількох сотень протестувальників.

За словами організаторів, підприємці вимагають від Кабміну дозволити роботу малому і мікробізнесу з дотриманням санітарних вимог.

Люди хочуть почути від влади, чому карантинні обмеження в Україні – вибіркові. В результаті малий бізнес виявився фактично паралізований, в той час, як великий продовжує працювати.

Мітингувальники вимагають забезпечити рівні умови для всіх під час карантину.

Кабмин зараз Опубліковано Yan Dobronosov Середа, 29 квітня 2020 р.

Люди приїхали на акцію під назвою # ЯїдуЗвами на автомобілях. Варто відзначити, що учасники акції на авто перекривали рух по вулиці Грушевського, але згодом забрали автомобілі і звільнили вулицю для проїзду.

Біля Кабміну чергує кілька нарядів Національної гвардії, а також Поліція діалогу.