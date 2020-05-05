Про це написав на своїй сторінці в Facebook представник Уряду у Верховній Раді, народний депутат від “Слуги народу”, Василь Мокан.
Він нагадав, що карантинні заходи будуть пом’якшені, проте сам карантин поки подовжено до 22 травня.
“Хочу внести ясність щодо термінів карантину – офіційне завершення карантинних обмежувальних заходів є останнім, п’ятим етапом поступового виходу. Тому про повне завершення карантину і повернення до звичайного функціонування держави можна буде говорити наприкінці червня-липні, а може й у серпні чи вересні – все буде залежати від епідеміологічної ситуації та статистики рівня захворюваності/смертності від коронавірусу“, – наголосив Мокан.
Він додав, що повне скасування карантину означало б повноцінне відновлення роботи громадського транспорту, роботу ТРЦ, масові контакти людей між собою. За словами представника Кабміну у ВР, це “майже зі 100 % ймовірністю могло б призвести до спалаху епідемії і необхідності знову вводити жорсткі карантинні заходи”.
“За даними головного санлікаря України Віктора Ляшка, станом на сьогодні ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 залишається напруженою, але контрольованою… Заклади охорони здоров’я, які першочергово приймають людей для інтенсивної терапії, завантажені на 12 %, залученість апаратів ШВЛ (штучної вентиляції легенів, – ред.) – на 10 %. Тобто, країна поки рухається по оптимістичному сценарію, що дозволяє робити кроки до пом’якшення карантину”, – зазначив Мокан.
Він додав, що забезпечити баланс між обмежувальними заходами та відновленням економіки може “тільки режим смарткарантину”: “диференційованого підходу до карантинних обмежувальних заходів по областях”.
“Для цього МОЗ має ще розробити й затвердити критерії для т.зв. диференційованого карантину, оскільки в різних регіонах епідситуація суттєво відрізняється – в перерахунку на 100 тис. населення найважчою залишається ситуація в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській областях”, – написав Мокан.
- Карантин в Україні вирішено продовжити до 22 травня, але з деякими послабленнями. Буде дозволено працювати: літнім майданчикам закладів громадського харчування; перукарням, манікюрним салонам і салонам краси; магазинам непродовольчих товарів; бібліотекам і музеям; стоматологічним кабінетам; нотаріусам, адвокатам, аудиторам і психологам; тренування в командних видах спорту для професіоналів.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).
- План прем’єр-міністра Дениса Шмигаля по виходу з карантину складається з 5 етапів. На першому з них (якщо відсоток хворих буде зростати не більш ніж на 5 % 10 днів поспіль) планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку; об’єктів індустрії краси; будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб; відновиться робота кав’ярень на винос.