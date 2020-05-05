Про повне завершення карантину в Україні можна буде говорити наприкінці червня – в липні або навіть у серпні – вересні: все залежить від епідеміологічної ситуації в нашій країні.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook представник Уряду у Верховній Раді, народний депутат від “Слуги народу”, Василь Мокан.

Він нагадав, що карантинні заходи будуть пом’якшені, проте сам карантин поки подовжено до 22 травня.

“Хочу внести ясність щодо термінів карантину – офіційне завершення карантинних обмежувальних заходів є останнім, п’ятим етапом поступового виходу. Тому про повне завершення карантину і повернення до звичайного функціонування держави можна буде говорити наприкінці червня-липні, а може й у серпні чи вересні – все буде залежати від епідеміологічної ситуації та статистики рівня захворюваності/смертності від коронавірусу“, – наголосив Мокан.

Він додав, що повне скасування карантину означало б повноцінне відновлення роботи громадського транспорту, роботу ТРЦ, масові контакти людей між собою. За словами представника Кабміну у ВР, це “майже зі 100 % ймовірністю могло б призвести до спалаху епідемії і необхідності знову вводити жорсткі карантинні заходи”.

“За даними головного санлікаря України Віктора Ляшка, станом на сьогодні ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 залишається напруженою, але контрольованою… Заклади охорони здоров’я, які першочергово приймають людей для інтенсивної терапії, завантажені на 12 %, залученість апаратів ШВЛ (штучної вентиляції легенів, – ред.) – на 10 %. Тобто, країна поки рухається по оптимістичному сценарію, що дозволяє робити кроки до пом’якшення карантину”, – зазначив Мокан.

Він додав, що забезпечити баланс між обмежувальними заходами та відновленням економіки може “тільки режим смарткарантину”: “диференційованого підходу до карантинних обмежувальних заходів по областях”.

“Для цього МОЗ має ще розробити й затвердити критерії для т.зв. диференційованого карантину, оскільки в різних регіонах епідситуація суттєво відрізняється – в перерахунку на 100 тис. населення найважчою залишається ситуація в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській областях”, – написав Мокан.