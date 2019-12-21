Під час вчорашнього обшуку на одеському телеканалі "Думська TV" представники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) вилучили тільки відео з камер відеоспостереження про те, як власне цей обшук проводився.

Про це повідомив засновник сайту dumskaya.net Петро Обухов на своїй сторінці в Facebook.

20 грудня стало відомо, що співробітники Національного антикорупційного бюро проводять обшук в приміщенні одеського телеканалу “Думська TV”.

Обухов вважає, що обшуки пов’язані з позицією друга власника телеканалу Михайла Шмушковича Олексія Гончаренка, нардепа від “Європейської солідарності”.

Той напередодні закликав президента Володимира Зеленського звільнити керівника НАБУ Артема Ситника.

Крім цього, Гончаренко передавав громадськості всі важливі новини з закритих засідань Кабінету міністрів.

“Так от. НАБУ розслідує приватизацію кількох будівель в 2018 році фірмою ТОВ “Крок вперед”. Тому НАБУшники прийшли з обшуками до Шмушковича додому і на його телеканал. Смішно, бо Шмушкович ніколи був ні співробітником, ні засновником згаданої фірми, а головою облради і депутатом перестав бути у 2015 році”, – написав Обухов.

Він підкреслив, що в результаті обшуків співробітники НАБУ у Шмушковича не вилучили абсолютно нічого, а на телеканалі – систему внутрішнього відеоспостереження, на якому було зафіксовано сам обшук.

“На телеканалі вилучили тільки одну річ – систему внутрішнього відеоспостереження, яка зафіксувала, як співробітники НАБУ видирають камеру у оператора. Тобто – докази власного злочину”, – написав Обухов.