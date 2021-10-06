Про це повідомила пресслужба УЄФА.
Логотип складається з 55 кольорів національних прапорів країн-асоціацій УЄФА, які зображують форму даху стадіону “Олімпіаштадіон” в Берліні. У центрі розташований кубок першого генерального секретаря УЄФА Анрі Делоне, а навколо нього 24 кольорових фрагменти – символи 24 команд-учасниць Євро.
🇩🇪 #EURO2024 will be held across ten German cities in under three years’ time.
🏟️ The tournament logo is derived from UEFA’s 55 member associations’ flags and their colours and reflects the shape of Berlin's Olympiastadion roof.
— UEFA (@UEFA) October 5, 2021
Офіційний слоган Євро-2024 – “Об’єднуємося футболом”. Він буде розміщений на найбільш значущих вулицях і площах 10 німецьких міст, які приймуть матчі чемпіонату: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен і Штутгарт.
🏆 Introducing… #EURO2024!
🎨 The brand identity for the tournament was unveiled at 20:24CEST this evening at the Olympiastadion in Berlin, Germany. It promotes a EURO where everyone feels welcome and diversity is celebrated. Bring your colours! pic.twitter.com/Aqq0GrBIl3
— UEFA (@UEFA) October 5, 2021
UEFA EURO 2024 logo unveiled with a spectacular light show at the Olympiastadion in Berlin! 🙌#EURO2024 pic.twitter.com/9vo7RS5cfu
— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 5, 2021
- Раніше повідомлялось, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розгляне розширення фінальної частини Євро з 24 до 32 команд.