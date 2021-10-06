Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Логотип складається з 55 кольорів національних прапорів країн-асоціацій УЄФА, які зображують форму даху стадіону “Олімпіаштадіон” в Берліні. У центрі розташований кубок першого генерального секретаря УЄФА Анрі Делоне, а навколо нього 24 кольорових фрагменти – символи 24 команд-учасниць Євро.

Офіційний слоган Євро-2024 – “Об’єднуємося футболом”. Він буде розміщений на найбільш значущих вулицях і площах 10 німецьких міст, які приймуть матчі чемпіонату: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен і Штутгарт.

  • Раніше повідомлялось, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розгляне розширення фінальної частини Євро з 24 до 32 команд.