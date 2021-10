Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Логотип складається з 55 кольорів національних прапорів країн-асоціацій УЄФА, які зображують форму даху стадіону “Олімпіаштадіон” в Берліні. У центрі розташований кубок першого генерального секретаря УЄФА Анрі Делоне, а навколо нього 24 кольорових фрагменти – символи 24 команд-учасниць Євро.

🇩🇪 #EURO2024 will be held across ten German cities in under three years’ time.

🏟️ The tournament logo is derived from UEFA’s 55 member associations’ flags and their colours and reflects the shape of Berlin's Olympiastadion roof.

— UEFA (@UEFA) October 5, 2021