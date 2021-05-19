Про це повідомляється в Twitter компанії, докладніше пише американський портал The Verge.

Матеріали, які зберігаються в цьому просторі, не будуть показуватися при перегляді галереї на будь-якому пристрої під вашим обліковим записом.

Теку з прихованими фотографіями можна захистити за допомогою пароля або відбитка пальця. На презентації Google продемонструвала цю можливість на прикладі батьків, які купили своїм дітям цуценя і не хотіли розкрити секрет завчасно. Однак подібна можливість буде корисною не тільки для батьків – навіть віддавши іншій людині смартфон, щоб показати кілька фотографій, тепер можна не хвилюватися, що вона побачить щось особисте.

Закрита тека спочатку буде доступна на смартфонах Pixel, а протягом року з’явиться на інших пристроях Android. У власників Pixel буде можливість зберігати фотографії й відео прямо в закриту теку з камери.

With Locked Folder in @googlephotos, you can add photos to a passcode protected space and they won’t show up as you scroll through Photos or other apps on your phone. Locked Folder is launching first on Google Pixel, and more Android devices throughout the year. #GoogleIO pic.twitter.com/yGNoQ8vLdq — Google (@Google) May 18, 2021