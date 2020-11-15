Рейтинг опублікований на сайті видання.

Очолює список американський співак, король поп-музики Майкл Джексон.

Він помер 25 червня 2009 року. Права на його творчість принесли спадкоємцям 48 млн доларів доходу. Створений ним лейбл Mijac Music, а також довгострокова угода з Sony складають понад 70% доходів.

На другому місці – американський дитячий письменник і мультиплікатор Доктор Сьюз (справжнє ім’я – Теодор Сьюз Гайсел), який помер у 1991 році. Володарі прав на його книги, серед яких “Грінч – викрадач Різдва”, отримали 33 млн доларів доходу. Цього року в США було продано майже 6 млн екземплярів книг.

На третьому місці – американський художник-карикатурист, автор коміксів Чарльз Шульц, який створив пса Снупі і його друзів. Художник помер в 2000 році. Його посмертний дохід становить 32,5 млн доларів.

Четверту позицію займає американський спортсмен, один із найбільш відомих професійних гольфістів Арнольд Палмер, який помер у 2016 році. Розмір доходу становить 25 млн доларів (зокрема, завдяки продажу товарів під брендом Палмера та угоді з виробником напоїв Arizona Beverages).

На п’ятій позиції американський співак, король рок-н-ролу Елвіс Преслі (помер у 1977 році). Його посмертний дохід становить 23 млн доларів.

У список вперше потрапив американський баскетболіст Кобі Брайант, який загинув у січні 2020 року внаслідок аварії вертольота. Він посів шосте місце. Продаж іменної колекції, випущеної Nike, і автобіографії баскетболіста принесла спадкоємцям 20 млн доларів.

На сьомій позиції репер Juice WRLD (Джаред Ентоні Хіггінс), котрий помер у 2019 році. Його посмертний дохід за рік склав 15 млн доларів.

На восьмому місці – ямайський музикант, гітарист, вокаліст, композитор Боб Марлі. Він помер у 1981 році. Будинок-музей музиканта, його лінійка колонок, програвачів і навушників, продаж футболок і запальничок з його зображенням, продаж музики принесли спадкоємцям 14 млн доларів доходу.

На дев’ятій позиції – британський рок-музикант, співак, поет, композитор Джон Леннон, убитий у 1980 році. Його посмертний річний дохід склав 13 млн доларів (в тому числі завдяки авторським правам на пісні гурту The Beatles).

На десятому місці – американський музикант, співак, гітарист-віртуоз Прінс (помер у 2016 році) з доходом в 10 млн доларів. Цього року лише в США було продано майже 700 тис. копій альбому The Purple One.

Одинадцяту сходинку займає британський співак, автор пісень, вокаліст рок-гурту Queen Фредді Меркьюрі (помер у 1991 році). Його посмертний річний дохід склав 9 млн доларів.

Дванадцята позиція – у британського рок-музиканта, співака, композитора, соло-гітариста The Beatles Джорджа Харрісона (помер у 2001 році). Його посмертний річний дохід склав 8,5 млн доларів.

На тринадцятому місці – американська кіноактриса, секс-символ 1950-х років, співачка і модель Мерилін Монро (померла в 1962 році). Образ та ім’я кінодіви використовують майже 100 брендів по всьому світу (включно з Dolce & Gabbana, Zales і Lego Group). Посмертний річний дохід актриси склав 8 млн доларів.

Складаючи рейтинг померлих знаменитостей з найвищими доходами, журнал Forbes спирався на дані MRC Data, IMDbPro і NPD BookScan, а також на інтерв’ю з галузевими інсайдерами. Суми вказані до вирахування гонорарів агентів, менеджерів та юристів. У рейтингу враховувалися доходи з 1 жовтня 2019 року по 1 жовтня 2020 року.