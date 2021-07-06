Про це прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо повідомив у Twitter.

“Сьогодні вранці я оголосив про наступного генерал-губернатора нашої країни: Мері Саймон. Пані Саймон давно є захисником канадських інуїтів та корінних народів, і я знаю, що вона буде служити всім канадцям з однаковою відданістю та чесністю”, — написав Трюдо.

This morning, I announced our country’s next Governor General: Mary Simon. Ms. Simon has long been an advocate for Canadian Inuit and Indigenous peoples, and I know she’ll serve all Canadians with the same dedication and integrity. https://t.co/9bAhm1Egsc pic.twitter.com/XIGQmbedrx — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 6, 2021

Генерал-губернатор є офіційним представником глави канадської монархії у ранзі віцекороля і суверена. Монарх — Єлизавета II — призначає генерал-губернатора за рекомендацією прем’єр-міністра Канади для виконання від свого імені конституційних та церемоніальних служб.

Саймон призначили після того, як її попередниця Джулі Паєт пішла у відставку. На початку своєї кар’єри Саймон була продюсером і диктором CBC North. Згодом потрапила на державну службу, була секретарем правління Асоціації інуїтів Північного Квебека. Потім стала першим послом Канади по циркумполярних справах і провідним перемовником зі створення Арктичної ради. У 1999-2001 роках обіймала посаду посла Канади в Данії.

Саймон стала 30-м генерал-губернатором країни та першою представницею корінних народів Канади на цій посаді.

Як повідомляє канадська телекомпанія CBC, вступаючи на посаду, вона сказала: “Я можу з упевненістю сказати, що моє призначення є для Канади історичним моментом, який надихає, і важливим кроком вперед на довгому шляху до примирення”.