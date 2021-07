Про це прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо повідомив у Twitter.

“Сьогодні вранці я оголосив про наступного генерал-губернатора нашої країни: Мері Саймон. Пані Саймон давно є захисником канадських інуїтів та корінних народів, і я знаю, що вона буде служити всім канадцям з однаковою відданістю та чесністю”, — написав Трюдо.

This morning, I announced our country’s next Governor General: Mary Simon. Ms. Simon has long been an advocate for Canadian Inuit and Indigenous peoples, and I know she’ll serve all Canadians with the same dedication and integrity. https://t.co/9bAhm1Egsc pic.twitter.com/XIGQmbedrx

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 6, 2021