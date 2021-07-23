Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Так, під санкції потрапили дві фізичні особи:

Під санкціями опинилися і ряд юридичних осіб. Це, зокрема:

Нагадаємо, у вересні 2017 року в самопроголошеній “Донецькій Народній Республіці” заявили про відкриття так званого представництва в Марселі (Франція). Суд міста Екс-ан-Прованс (Франція) вирішив його не закривати.

Тоді у посольстві Франції в Україні заявили, що рішення суду не відбиває позицію французького уряду про підтримку України.

23 березня Апеляційний суд Франції визнав незаконним та заборонив діяльність “представництва ДНР” у Марселі.