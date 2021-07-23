Відповідний указ опубліковано на сайті президента.
Так, під санкції потрапили дві фізичні особи:
- громадянин Франції Фаяр Жераль-Юбер, засновник неприбуткової організації “Офіційний репрезентаційний центр Донецької народної республіки у Франції”;
- громадянка Франції Неан Крістель, яка, за даними РНБО, мешкає на тимчасово окупованій території і працює у так званому “Міжнародному пресцентрі Doni”.
Під санкціями опинилися і ряд юридичних осіб. Це, зокрема:
- неприбуткова організація “Офіційний репрезентаційний центр Донецької народної республіки у Франції”;
- неприбуткова організація “Асоціація представництво Донецької народної республіки у Франції”;
- неприбуткова організація “Асоціація Франція — Крим”.
Нагадаємо, у вересні 2017 року в самопроголошеній “Донецькій Народній Республіці” заявили про відкриття так званого представництва в Марселі (Франція). Суд міста Екс-ан-Прованс (Франція) вирішив його не закривати.
Тоді у посольстві Франції в Україні заявили, що рішення суду не відбиває позицію французького уряду про підтримку України.
23 березня Апеляційний суд Франції визнав незаконним та заборонив діяльність “представництва ДНР” у Марселі.
- У вересні 2019 року Посольство України в Італії направило італійському Міністерству закордонних справ ноту у зв’язку з інформацією про відкриття так званого представництва “Донецької народної республіки” в Вероні.