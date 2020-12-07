Представник омбудсмена Верховної ради щодо дотримання прав жителів Донецької і Луганської областей Павло Лисянський побився з працівником ресторану у готельному комплексі "Монарх".

Про це повідомила уповноважений від ВР з прав людини Людмила Денисова у Facebook.

“У зв’язку з повідомленнями у ЗМІ про інцидент, який стався 5 грудня 2020 року між моїм представником з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павлом Лисянським та працівником готельного комплексу “Монарх”, розташованого у місті Святогірськ повідомляю наступне: у неділю вранці Павло Лисянський особисто поінформував мене про зазначений випадок”, – написала Денісова.

Як повідомляє видання “Новости Донбасса”, конфлікт між працівником готелю і Лисянським міг виникнути через відмову останнього покинути ресторан о 22:00.

На відео, знятому очевидцем, видно, що охоронець попередив Лисянського, що викличе поліцію. У відповідь помічник омбудсмена почав кричати: “Ти що, мусорський? Ти мусорів зібрався викликати? Ти мене сміттям назвав чи що?” Після цього Лисянський повалив охоронця і ударив його ногою. Охоронець спробував встати, але його повалили знову.

Наразі чиновника тимчасово відсторонили від роботи до 21 грудня – до кінця службової перевірки. За її результатами до представника омбудсмена буде вжито відповідних заходів.