Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі дав свідчення перед сенатським Комітетом зі збройних сил. За його словами, 45-й президент США Дональд Трамп не збирався нападати на Китай.

Про це повідомляє міжнародне видання АР.

Міллі запитали про його телефонні розмови з китайським генералом Лі Цзоченом наприкінці президентського строку Трампа. Зокрема, це дзвінки від 30 жовтня 2020 року та 8 січня 2021 року. Генерал пояснив, що телефонував китайському колезі, аби запевнити його в тому, що “позиція США стабільна й напад на Китай не планується”. До цього розвідка доповіла, що в Китаї бояться атак з боку США.

Президент США Джо Байден зреагував на ці заяви й сказав, що повністю довіряє генералу Міллі.

Після цього пресслужба Міллі підтвердила обізнаність вищого керівництва Пентагону та Білого дому щодо дзвінків генерала. За словами представника Пентагону, розмови Міллі з представником Китаю “відповідали його посадовим обов’язкам” й були спрямовані “на підтримку стратегічної стабільності”.

Вперше про такі телефонні розмови повідомили журналісти Боб Вудворд та Роберт Коста в книзі “Загроза”. Після цього кілька конгресменів ініціювали відставку Міллі.

“Я знаю, я впевнений, що президент Трамп не збирався атакувати китайців… І це було моїм прямим обов’язком — передати це китайцям… Моїм завданням була деескалація. Моє повідомлення було послідовним: зберігайте спокій, не допускайте ескалації. Ми не збираємося нападати на вас”, – сказав Міллі.

Генерал додав, що зателефонувати китайському колезі в жовтні йому доручив тодішній міністр оборони Марк Еспер, а другий було здійснено після запиту китайців й погоджено з канцелярією тодішнього міністра оборони Кріса Міллера.

Окрім цього, за словами Міллі, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі справді телефонувала йому й просила зробити все можливе, аби Трамп не зміг запустити ядерні ракети.

“Існують спеціальні процеси, протоколи, процедури, і я неодноразово намагався її запевнити в тому, що немає жодних шансів на незаконний, несанкціонований чи випадковий запуск (ядерної зброї)”, – пояснив Міллі.

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Також генерал підтвердив, що під час телефонної розмови погодився зі словами Пелосі про те, що після оголошення результатів виборів Трамп страждав через психічний розлад. Однак за день до цього він зауважив, що “некомпетентний оцінювати стан психічного здоров’я Трампа”.