Про це повідомляє АР.

Міллі вважає, що США варто розглянути можливості щодо розширення військових контактів з Росією та домовитися хоча б про спостереження за бойовими навчаннями. Він пояснив, що його позиція — результат шестигодинної зустрічі з російським колегою, начальником Генерального штабу Росії генералом Валерієм Герасимовим.

Міллі зазначив, що військові контакти між США та Росією наразі обмежені спілкуванням між найвищим військовим керівництвом на рівні міністрів оборони та начальників штабів.

Він додав, що в минулому саме контакти з Росією на військовому рівні допомагали знизити напруженість між країнами.

У Міністерстві оборони США заборонили своїм військовим базам, розташованим на території Європи, купувати енергоресурси в Росії. У Пентагоні пояснили заборону тим, що існують ризики виникнення перебоїв та залежності через постачання. Також у Міноборони апелювали до потреби в укріпленні енергетичної безпеки в Європі.

У Пентагоні зробили акцент на тому, що жодних винятків при підписанні контрактів не може бути. Важливо, що американські військові бази, що розташовані в Азії (приміром, в азійській частині Туреччини), зможуть купувати російські енергоресурси.