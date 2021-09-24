Про це повідомляє АР.
Міллі вважає, що США варто розглянути можливості щодо розширення військових контактів з Росією та домовитися хоча б про спостереження за бойовими навчаннями. Він пояснив, що його позиція — результат шестигодинної зустрічі з російським колегою, начальником Генерального штабу Росії генералом Валерієм Герасимовим.
Міллі зазначив, що військові контакти між США та Росією наразі обмежені спілкуванням між найвищим військовим керівництвом на рівні міністрів оборони та начальників штабів.
Він додав, що в минулому саме контакти з Росією на військовому рівні допомагали знизити напруженість між країнами.
У Міністерстві оборони США заборонили своїм військовим базам, розташованим на території Європи, купувати енергоресурси в Росії. У Пентагоні пояснили заборону тим, що існують ризики виникнення перебоїв та залежності через постачання. Також у Міноборони апелювали до потреби в укріпленні енергетичної безпеки в Європі.
У Пентагоні зробили акцент на тому, що жодних винятків при підписанні контрактів не може бути. Важливо, що американські військові бази, що розташовані в Азії (приміром, в азійській частині Туреччини), зможуть купувати російські енергоресурси.
- На початку березня Департамент оборони Сполучених Штатів Америки анонсував нову програму допомоги Україні у сфері безпеки в розмірі 125 млн доларів.
- Водночас у квітні президент України Володимир Зеленський поскаржився на недостатній рівень допомоги США у протидії військовій агресії на Донбасі.
- 20 квітня стало відомо, що Сполучені Штати Америки надають Україні додаткове фінансування на розвиток у розмірі 155 млн доларів.
- У квітні комітет із закордонних справ Сенату США одностайно підтримав двопартійний законопроєкт “Про партнерство з Україною у сфері безпеки” (Ukraine Security Partnership Act), який передбачає збільшення військової допомоги Україні.
- 16 травня Україна передала США список найбільш екстрених потреб Збройних сил та заявила, що розраховує на отримання допомоги.