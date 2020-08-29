Представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський вважає, що після вчорашнього рішення КСУ видати указ про звільнення Артема Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро може лише Володимир Зеленський.

Таку думку він висловив в коментарі “Суспільному”.

За словами Веніславського, з юридичної точки зору Ситник більше не може виконувати повноваження директора НАБУ, оскільки указ про його призначення втратив чинність.

“Але як припинити трудові відносини з ним — дуже складне питання. Хто має зробити у його трудовій книжці запис про звільнення? На якій підставі? У законі про Національне антикорупційне бюро є вичерпний перелік підстав для дострокового припинення повноважень голови, і таких підстав, як рішення Конституційного суду, там немає. З іншого боку, є рішення Конституційного суду, яке необхідно виконати”, – зазначив він.

Найперший варіант, на думку Веніславського – видання президентом указу про звільнення директора НАБУ на підставі рішення КСУ.

“Найперший варіант — президент має видати указ про звільнення голови НАБУ на підставі рішення Конституційного суду. Чи піде президент таким шляхом — наразі я не можу сказати. Бо питання дуже неоднозначне і потребує детального вивчення”, – заявив він.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи може Зеленський звільняти Ситника, якщо КСУ постановив, що президент не має права призначати голову НАБУ, Веніславський заявив:

“Пан Ситник призначений на посаду указом президента, на підставі якого і виникли трудові відносини з Артемом Ситником. Жодного іншого суб’єкта, який має право зараз звільняти пана Ситника із посади, окрім президента, я зараз не бачу”.

На думку Веніславського, необхідно змінити процедуру призначення керівництва НАБУ, і найшвидший шлях – внести зміни в закон про НАБУ, а також, можливо, і до Конституції.

Веніславський висловив упевненість, що робота НАБУ не буде заблокована через рішення КСУ по Ситнику.

“Заблокована лише робота директора НАБУ, оскільки його повноваження припинено. Хто буде виконувати ці повноваження — питання відкрите. Швидше за все — його перший заступник”, – підсумував він.