Таку думку він висловив в коментарі “Суспільному”.
За словами Веніславського, з юридичної точки зору Ситник більше не може виконувати повноваження директора НАБУ, оскільки указ про його призначення втратив чинність.
“Але як припинити трудові відносини з ним — дуже складне питання. Хто має зробити у його трудовій книжці запис про звільнення? На якій підставі? У законі про Національне антикорупційне бюро є вичерпний перелік підстав для дострокового припинення повноважень голови, і таких підстав, як рішення Конституційного суду, там немає. З іншого боку, є рішення Конституційного суду, яке необхідно виконати”, – зазначив він.
Найперший варіант, на думку Веніславського – видання президентом указу про звільнення директора НАБУ на підставі рішення КСУ.
“Найперший варіант — президент має видати указ про звільнення голови НАБУ на підставі рішення Конституційного суду. Чи піде президент таким шляхом — наразі я не можу сказати. Бо питання дуже неоднозначне і потребує детального вивчення”, – заявив він.
Відповідаючи на уточнююче запитання, чи може Зеленський звільняти Ситника, якщо КСУ постановив, що президент не має права призначати голову НАБУ, Веніславський заявив:
“Пан Ситник призначений на посаду указом президента, на підставі якого і виникли трудові відносини з Артемом Ситником. Жодного іншого суб’єкта, який має право зараз звільняти пана Ситника із посади, окрім президента, я зараз не бачу”.
На думку Веніславського, необхідно змінити процедуру призначення керівництва НАБУ, і найшвидший шлях – внести зміни в закон про НАБУ, а також, можливо, і до Конституції.
Веніславський висловив упевненість, що робота НАБУ не буде заблокована через рішення КСУ по Ситнику.
“Заблокована лише робота директора НАБУ, оскільки його повноваження припинено. Хто буде виконувати ці повноваження — питання відкрите. Швидше за все — його перший заступник”, – підсумував він.
- Напередодні Конституційний суд України визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Таке рішення ухвалено за конституційним поданням 51 народного депутата, яке було внесено до КСУ в травні 2020 року.
- У лютому цього року #Букви повідомляли, що народні депутати збирали підписи для того, щоб ініціювати відставку директора НАБУ Артема Ситника.
- Раніше слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) встановили, що директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник не заплатив велику суму грошей за відпочинок на мисливській базі в Рівненській області.
- 13 грудня минулого року Рівненський апеляційний суд визнав Артема Ситника винним в корупційному порушення. Пізніше його внесли до державного реєстру корупціонерів.