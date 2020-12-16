Про це повідомляє пресслужба української делегації ТКГ.

Засідання відбулося сьогодні в режимі відеоконференції,

“На жаль, ми не побачили повноважного представника президента РФ в Тристоронній контактній групі пана Бориса Гризлова”, – йдеться в повідомленні.

Натомість глава української делегації Леонід Кравчук скористався нагодою нагадати про “План спільних кроків”.

Зазначається, що українська делегація знову нагадала про свою позицію — основою врегулювання є весь комплекс домовленостей, досягнутих в рамках Нормандського формату, а також Мінські домовленості як такі, і підтверджує свою готовність продовжити послідовно працювати для їх реалізації, для чого, зокрема, і запропонувала свій “План спільних кроків”.

Кравчук принципово вимагає від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність та офіційно визначити свою позицію щодо необхідності виконати домовленості, досягнуті на вищому рівні у Парижі.

Як повідомлялося раніше, українська сторона підготувала “План спільних кроків” для Тристоронньої контактної групи (ТКГ). План містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.