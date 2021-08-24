Члени країн "Великої сімки" (G7) ухвалили спільний план дій щодо протидії "Талібану" та вирішення конфлікту в Афганістані. Одна з вимог - дозволити безпечну евакуацію громадян з аеропорту Кабула після 31 серпня.

Про це повідомляє Reuters.

“Те, про що ми домовились, як представники “Великої сімки”, це не тільки загальні аспекти щодо евакуації афганців, а й певна дорожня карта стосовно того, як ми збираємося взаємодіяти з “Талібаном”, – заявив очільник британського уряду Борис Джонсон.

Він пояснив, що “вимога номер один”, з якою виступили представники G7 – “гарантувати до 31 серпня й пізніше безпечний від’їзд тих, хто хочуть поїхати” (з Афганістану).

Джонсон нагадав талібам, що представники “Великої сімки” мають значний економічний, дипломатичний та політичний вплив.

“Афганістан не може знову перетворитися в місце розмноження терору, Афганістан не може знову стати державою-наркоторговцем, до 18 років дівчатка мають отримувати освіту”, – нагадав він.

До цього таліби заявили, що хотіли б, аби всі евакуації було завершено до 31 серпня. Вони не погоджуються продовжити її.

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Нагадаємо, що 17 серпня ісламістський рух “Талібан” оголосив амністію для урядовців Афганістану. Ба більше, бойовики також закликали жінок приєднуватися до нового уряду.

Однак наступного дня представник руху оголосив, що “Талібан” не керуватиме Афганістаном за демократичними законами, натомість обрав закони шаріату.

Верховна комісарка Організації об’єднаних націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність надійних свідчень страт цивільних людей в Афганістані бойовиками ісламістського руху “Талібану”.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану разом з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку.

18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні.

17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.