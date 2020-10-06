Таке рішення було прийнято на фоні новин про зараження президента США Дональда Трампа коронавірусом, повідомляє Reuters.
Дебати заплановано на 7 жовтня, тобто на завтра. Вони відбудуться в місті Солт-Лейк-Сіті, штат Юта.
З огляду на те, що Харріс та Пенс мають негативні результати тестів на коронавірус – вони можуть представляти на дебатах Байдена і Трампа, відповідно.
“Якщо сенатор Харріс хоче оточити себе захисним склом, вперед”, – сказала з цього приводу прессекретарка Пенса Кеті Міллер.
У штабі Байдена від коментарів відмовилася.
Пізніше прессекретарка Харріс Сабріна Сінгх написала:
“Міллер сміється над нашим бажанням встановити перегородку з плексигласу на дебатах, хоча її бос (Пенс) очолює групу по боротьбі з коронавірусом і повинен відстоювати те ж саме”.
Зазначимо, що Міллер перехворіла COVID-19 ще навесні.
Також в комісії по президентським дебатам повідомили, що два кандидати сидітимуть на відстані більше 12 футів (3,7 м) один від одного. На дебатах буде обмежена кількість гостей, і всі вони пройдуть тестування. Всі присутні зобов’язані бути в масках.
До слова, під час перших президентських дебатів між Трампом і Байденом, ніхто з членів сім’ї президента США не вдягнули маски, сидячи в залі.
За попередніми даними, президент Трамп збирається бути особисто присутній на третіх дебатах, запланованих на 15 жовтня. Вони відбудуться в Майамі.
- 2 жовтня повідомлялося, що у президента США Дональда Трампа і його дружини Меланії діагностували COVID-19. При цьому суперник Трампа на президентських виборах, колишній віце-президент США Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
- Згодом стало відомо, що Дональд Трамп доставлений до Національного військово-медичного центру.
- 3 жовтня президент США Дональд Трамп опублікував перше відео після того, як стало відомо про його зараження коронавірусом.
- Дональд Трамп не передав владу віце-президенту США Майку Пенсу, дарма що перебуває у шпиталі через зараження коронавірусом.
- Американські ЗМІ з посиланням на джерело повідомили, що наступні 48 годин будуть критичними для президента США Дональда Трампа, який бореться з COVID-19.
- 3 жовтня стало відомо, що колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, який допомагав президенту США Дональду Трампу підготуватися до передвиборних дебатів, заразився коронавірусом COVID-19.
- 5 жовтня лікар американського лідера Брайан Гарібальді заявив, що Дональд Трамп йде на поправку і сьогодні його можуть виписати з медичного центру Уолтера Ріда, де він зараз проходить лікування.