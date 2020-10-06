Представників кандидатів в президенти США від Демократичної і Республіканської партій, а саме віце-президента США Майка Пенса і кандидатку на цю посаду в разі перемоги Джо Байдена Камалу Харріс, на наступних дебатах буде розділяти перегородка з органічного скла (плексигласу).

Таке рішення було прийнято на фоні новин про зараження президента США Дональда Трампа коронавірусом, повідомляє Reuters.

Дебати заплановано на 7 жовтня, тобто на завтра. Вони відбудуться в місті Солт-Лейк-Сіті, штат Юта.

З огляду на те, що Харріс та Пенс мають негативні результати тестів на коронавірус – вони можуть представляти на дебатах Байдена і Трампа, відповідно.

“Якщо сенатор Харріс хоче оточити себе захисним склом, вперед”, – сказала з цього приводу прессекретарка Пенса Кеті Міллер.

У штабі Байдена від коментарів відмовилася.

Пізніше прессекретарка Харріс Сабріна Сінгх написала:

“Міллер сміється над нашим бажанням встановити перегородку з плексигласу на дебатах, хоча її бос (Пенс) очолює групу по боротьбі з коронавірусом і повинен відстоювати те ж саме”.

Зазначимо, що Міллер перехворіла COVID-19 ще навесні.

Також в комісії по президентським дебатам повідомили, що два кандидати сидітимуть на відстані більше 12 футів (3,7 м) один від одного. На дебатах буде обмежена кількість гостей, і всі вони пройдуть тестування. Всі присутні зобов’язані бути в масках.

До слова, під час перших президентських дебатів між Трампом і Байденом, ніхто з членів сім’ї президента США не вдягнули маски, сидячи в залі.

За попередніми даними, президент Трамп збирається бути особисто присутній на третіх дебатах, запланованих на 15 жовтня. Вони відбудуться в Майамі.