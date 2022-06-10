Представник «Альфа-Груп» російського олігарха Михайла Фрідмана заперечив його намір отримати українське громадянство

Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РБК”.
“Ніяких переговорів на цю тему не було, інформація не відповідає дійсності”, — сказав представник олігарха у коментарі для “РБК”.
Варто зазначити, що раніше голова Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков розповів, що Фрідман консультується з українською владою про отримання громадянства. Проте, у президента Володимира Зеленського ці свідчення не коментували.
Мільярдер має на меті перереєструвати основні активи. Адже наразі він перебуває під санкціями ЄС, США, Британії та Канади. Також його активи в Україні заарештовані на 12 млрд грн.
ДОВІДКА. Михайло Фрідман народився і виріс у Радянському Союзі, у Львові. Він був олігархом “першої хвилі”, заробивши статки на банківській справі та енергетиці під час приходу Путіна до влади. Його батьки — громадяни України, які донедавна жили у квартирі у Львові.
- Раніше російський мільярдер Фрідман розповів в інтерв’ю, з якими труднощами йому довелося зіткнутися через збройну агресію Росії в Україні.
- Також стало відомо, що він вийшов із Наглядової ради Меморільного центру Голокосту “Бабин Яр” через обмеження проти нього з боку Заходу.
- Країни Заходу запроваджують санкції проти російських олігархів, близьких до президента Росії Володимира Путіна. В списку осіб, до яких застосовуватимуться обмежувальні заходи, опинився і Фрідман. Він є засновником та найбільшим акціонером консорціуму “Альфа-груп”.