російсько-українська війна

11 червня

00:34 Представник «Альфа-Груп» російського олігарха Михайла Фрідмана заперечив його намір отримати українське громадянство
00:06 «Нехай віддають свій Бранденбург чи Піренеї»: Посол Польщі про «збереження обличчя» Путіна

10 червня

23:33 Після 4 місяців війни правоохоронці передали ЗСУ деталі для ППО, вилучені у 2021 році
22:38 Лукашенко допускає, що Білорусі «доведеться» воювати за захід України
21:54 Росіяни обстріляли з «градів» територію Дніпропетровщини
21:02 Pornhub звільнив свого єдиного співробітника в РФ через війну в Україні
20:59 Олаф Шольц вважає, що Сербія, як країна-кандидатка на вступ до ЄС, має підтримати санкції проти РФ
20:17 Масові поховання в Маріуполі спричинять спалахи дизентерії та холери – мер міста
19:35 Німеччина збільшила імпорт з РФ на 60%, а її торгівля з Україною впала на 11% – посол України Мельник
19:31 ЦПД спростував низку фейків щодо вручення повісток під час мобілізації
19:13 Брітні Спірс відсвяткувала пишне весілля: фото
18:43 Законопроєкт про легалізацію медичного канабісу зареєстрували у Верховній Раді
18:12 На Луганщині дві колаборантки обійняли посади в окупаційних «органах» — ДБР
18:08 РФ та Україна провели черговий обмін полоненими
17:41 «Хоч чорт з багна, аби не Москва!» — Євген Чикаленко, український меценат, про якого ми всі маємо знати
17:18 Правозахисні організації вимагають негайно розпочати підготовку прозорого конкурсу на посаду омбудсмана
17:02 ООН висловила стурбованість смертними вироками трьом іноземцям у «ДНР»
16:51 Зеленський зустрівся у Києві з міністром оборони Великої Британії
16:22 Зараз необхідно спрямувати всі зусилля держави на отримання Україною членства в ЄС – Петро Порошенко
16:14 Україна майже виключно покладається на зброю із Заходу — Вадим Скібіцький
15:41 Швейцарія ухвалила нові санкції проти Росії та Білорусі
15:17 Російські військові закатували та вбили підполковника поліції з Херсона Віталія Лапчука
15:02 Двоє загиблих та 15 поранених: наслідки обстрілів Харківщини
14:49 Через окупантів сталася пожежа на заводі «Сателіт»: знищено декілька тисяч тонн насіння соняшника та олії
14:30 Путін порівняв себе з Петром I та заявив про намір «повернути російські землі»
14:10 Фінляндія збільшить обсяги постачання військової техніки для України
13:56 Директорка Департаменту культури КМДА Яна Барінова судиться з Кличком через своє незаконне звільнення
13:39 У США врятували двох людей, які впали у повний бак шоколаду на фабриці Mars
13:36 Чеський перевізник RegioJet запускає залізничне сполучення між Прагою, Львовом і Києвом
13:06 Основні висновки зі слухання комітету Палати представників щодо розслідування нападу на Капітолій прихильників Дональда Трампа
12:38 Бріджит Брінк привітала Україну з успішним підключенням до електромережі ЄС
11:59 Росіяни стягують з території окупованої Херсонщини САУ «Піон», щоб обстрілювати Миколаїв
11:24 Смертний вирок «суду ДНР» щодо трьох іноземних військових на шпальтах західних ЗМІ
10:48 Дарницький вагоноремонтний завод відновив свою роботу після ракетного обстрілу
10:00 491 дитина отримала поранення унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Представник «Альфа-Груп» російського олігарха Михайла Фрідмана заперечив його намір отримати українське громадянство

Представник "Альфа-Груп" російського олігарха, уродженця Львова Михайла Фрідмана заперечив інформацію, щодо наміру мільярдера отримати українське громадянство. 

Субота, 11 червня 2022, 00:34
Підтримати

Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РБК”.

“Ніяких переговорів на цю тему не було, інформація не відповідає дійсності”, — сказав представник олігарха у коментарі для “РБК”.

Варто зазначити, що раніше голова Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков розповів, що Фрідман консультується з українською владою про отримання громадянства. Проте, у президента Володимира Зеленського ці свідчення не коментували.

Мільярдер має на меті перереєструвати основні активи. Адже наразі він перебуває під санкціями ЄС, США, Британії та Канади. Також його активи в Україні заарештовані на 12 млрд грн.

ДОВІДКА. Михайло Фрідман народився і виріс у Радянському Союзі, у Львові. Він був олігархом “першої хвилі”, заробивши статки на банківській справі та енергетиці під час приходу Путіна до влади. Його батьки — громадяни України, які донедавна жили у квартирі у Львові.

Теги: Альфа-Груп, війна, Михайло Фрідман, Олександр Новіков, російська агресія, російський олігарх, російсько-українська війна, українське громадянство

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook