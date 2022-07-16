У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили, що Україна може використовувати американські реактивні системи залпового вогню HIMARS для ударів по Криму.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що РСЗВ HIMARS та MLRS M270 можуть бути залучені для ударів по тимчасово окупованому росіянами Криму, зважаючи на скупчення озброєння армії РФ на території півострова та активне використання Чорноморського флоту для ракетних ударів по Україні.

За словами Скібіцького, це також одна з цілей, які необхідно уражати, щоб підтримувати безпеку українців, об’єктів Збройних Сил України та держави загалом.

Зауважимо, що адміністрація Байдена розглядала надання таких установок лише з боєприпасами, дальність польоту яких від 30 до 70 кілометрів.

ДОВІДКА. M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) — багатофункціональний комплекс на гусеничному шасі, який може використовуватися як РСЗВ, і як ОТРК.

Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) — багатофункціональний комплекс на колісному шасі.