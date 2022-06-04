Прессекретар міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що Сполучені Штати підтримують Україну, адже їхній уряд "полюбляє війну".

Про це він заявив у Twitter.

За його словами, військова допомога США Україні в 400 разів більша за вкладення Америки в співпрацю з 10 країнами Асоціації держав Південно-Східної Азії.

“Різниця в 400 разів говорить нам, як сильно уряд США любить війну”, — зазначив Ліцзянь.

Водночас за даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, з початку війни в Україні Китай придбав російського викопного палива на понад 7 мільярдів євро (7,5 мільярдів доларів). Більшість із них була сирою нафтою.

400 times difference tells us how much the #US government loves war…

400倍的差异。美国政府得有多爱战争？ pic.twitter.com/SkVN8sC4nB — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) June 4, 2022

Варто зазначити, що раніше президент США Джо Байден наголошував, що не збирається казати українській владі, що їй робити, а що ні в питанні протистояння широкомасштабному вторгненню РФ. Також жержсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати не прагнуть холодної війни з Китаєм та не підтримують незалежність Тайваню, однак занепокоєні співпрацею Пекіну з Москвою.