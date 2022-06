Про це він заявив у Twitter.

За його словами, військова допомога США Україні в 400 разів більша за вкладення Америки в співпрацю з 10 країнами Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Водночас за даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, з початку війни в Україні Китай придбав російського викопного палива на понад 7 мільярдів євро (7,5 мільярдів доларів). Більшість із них була сирою нафтою.

400 times difference tells us how much the #US government loves war…

400倍的差异。美国政府得有多爱战争? pic.twitter.com/SkVN8sC4nB

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) June 4, 2022