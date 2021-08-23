Про це заявив німецький міністр з питань економіки та енергетики Петер Альтмаєр під час виступу на саміті “Кримської платформи” в Києві.

“Німеччина не визнала і не визнаватиме незаконну анексію Криму Російською Федерацією… Ми розуміємо, що анексія створила велику проблему в регіоні. Саме тому ЄС запровадив санкції та неодноразово пролонгував їх. І робитиме це доти, доки існують підстави для санкцій”, – зазначив Альтмаєр.

Він також засудив репресії проти кримських татар та етнічних українців з боку окупаційної “влади” на півострові.

“Ми не дозволимо перетворити Крим на сліпу пляму на мапі. Ми стоїмо разом з Україною, ми закликаємо до переговорів, ми закликаємо до відновлення міжнародного порядку”, – наголосив Альтмаєр.

Міністр зауважив, що Німеччини продовжить тісну співпрацю з Україною у сфері енергетики, а також виступає за продовження транзиту газу через територію нашої країни після 2024 року.