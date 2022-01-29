Голова Кабінету представників білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Валерій Ковалевський заявив, що російські війська можуть спробувати напасти на Україну з території Білорусі.

Про це повідомив Валерій Ковалевський.

Він зазначає, що наразі білоруси причетні до воєнного конфлікту між Україною та Росією, оскільки на територію Республіки зайшли російські війська.

Ми [Білорусь] вже зараз беремо участь у військовій операції Росії проти України, це лише підготовча фаза…”, – зауважив Ковалевський.

Також Валерій наголосив, що якщо білоруси не висловлюватимуть свого ставлення до участі їхньої держави у конфлікті проти України, то рано чи пізно самі опиняться в окопах та зі зброєю воюватимуть проти українців.