Про це повідомив Валерій Ковалевський.
Він зазначає, що наразі білоруси причетні до воєнного конфлікту між Україною та Росією, оскільки на територію Республіки зайшли російські війська.
Ми [Білорусь] вже зараз беремо участь у військовій операції Росії проти України, це лише підготовча фаза…”, – зауважив Ковалевський.
Також Валерій наголосив, що якщо білоруси не висловлюватимуть свого ставлення до участі їхньої держави у конфлікті проти України, то рано чи пізно самі опиняться в окопах та зі зброєю воюватимуть проти українців.
А це буде катастрофа… Це неприпустимо. Ми повинні чинити опір цьому!”, – додав представник опозиціонерки.
- Нагадаємо, що Міноборони РФ перекидає до Білорусі винищувачів Су-35 з екіпажами Східного військового округу РФ. Відомо, що деякі з них уже прийняли бойове чергування.
- Також міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас назвав безпосередньою загрозою для своєї країни перекидання військ Російської Федерації до Білорусі. Глава Міноборони заявив, що має намір найближчим часом зустрітися з послами країн НАТО задля зміцнення безпеки Литви.