Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця помітив, що свого часу Рада Безпеки та Генасамблеї ООН не голосували за прийняття РФ. Річ у тім, що після розвалу Радянського союзу у 1991 році Росія брала участь у засіданнях, хоча на той момент була відсутньою в Статуті ООН і взагалі у списку країн-членів ООН.

Відповідну заяву опублікували на Facebook-сторінці Постійного представництва України при ООН. За словами Сергія Кислиці, такі події спровокували низку трагічних подій. Він звернув увагу, що не було офіційного рішення жодного органу та голосування на Генеральній Асамблеї стосовно РФ.

“Уявіть собі, в останній день перед Різдвом голова Ради Безпеки, радянський посол Воронцов закриває засідання Ради. Наступне засідання Ради відкриває та сама людина – і, о, чудо! – як представник іншої країни – Російської Федерації. Країни, яка на той момент була відсутньою в Статуті ООН і взагалі у списку країн-членів ООН”, – зазначив Кислиця. Він додав, що тодішній президент РФ Борис Єльцин лише повідомив ООН про своє рішення. Проте його прийняли до виконання без публічного обговорення і без голосування. “А послу Воронцову вдалося переконати Генсека прийняти під ялинкою його вірчі грамоти як представника Росії”, – наголосив Кислиця.

Постійний представник України при ООН зазначив, що РФ пропагувала мову ненависті та імперські настрої ще з 1990-х років. Він перефразував висловлювання фашистського диктатора Беніто Муссоліні: “Преса Росії вільна, вільніша, ніж преса будь-якої іншої країни, стільки, скільки вона підтримує режим”. Він вважає, що Путін та Мусоліні обидва сподівалися, що врешті-решт їхня ідеологія розповсюдиться далеко за межі Європи та вдарить по США. Оскільки в центрі і їхньої уваги завжди перебували демократичні країни та майже всі сусідні.

Світова спільнота не помітила таку тенденцію, а вона своєю чергою тільки заохочувала “Росію до консолідації її агресивної пропаганди”. Ба більше Кремль отримував докази “фактичної апатії світу до порушень, які вчиняла Росія, а згодом і до її безкарності” протягом 30 років. Через це Сергій Кислиця вважає, що розгортання повноцінної війни було лише питанням часу.

У грудні 1994 року Росія розпочала війну в Чечні, внаслідок чого було зрівняне з землею місто Грозний, як на сьогодні багато українських міст. Проте замість відповідної реакції на сотні тисяч вбитих цивільних жителів — РФ отримала запрошення до Ради Європи й стала її членом після короткої павзи. Зокрема було проігноровано те, що Росія так і не вивела війська з Молдови (Придністров’я) та вторгнення до Грузії у 2008 році.

“Шість років потому спроба анексії Криму і конфлікт на Донбасі стали логічним розвитком російських стратегій, спрямованих на підрив міжнародного права та правопорядку. Ці події вчергове не стали поворотним моментом у відносинах світу з Росією. Так само як і воєнні злочини Росії у Сирії”, — додав Сергій Кислиця.

Він зазначив, що політика режиму РФ полягає у тому, щоб напасти на тих, кого вона вважає “слабкою здобиччю”. Тому він наголосив, що наразі Україна потребує міжнародну солідарність, оскільки, чим швидше зупинити війну, тим краще.